أحمد الشرع يوجه رسالة جديدة إلى السوريين في الجمعة الأولى بعد إسقاط نظام بشار (شاهد)

هنأ القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الشعب بنجاح الثورة، وطالبهم بالنزول إلى الشوارع، اليوم الجمعة.

وقال الشرع، في كلمة مصوّرة “أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة، وأدعوهم للنزول للميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك”.

“لنتجه لبناء البلد”

لكنه طالبهم بعدم الاحتفال عبر إطلاق الرصاص في الهواء وترويع الناس، وتابع “ثم بعد ذلك لنتجه لبناء البلد”.

وختم الشرع الملقّب بالجولاني، كلمته باللهجة السورية قائلًا “وكما قلناها منذ البداية منصورة بعون الله”.

وفجر 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخلت الفصائل السورية العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.