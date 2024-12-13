أردوغان يعرض التوسط لحل الخلاف بين السودان والإمارات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بإمكان أنقرة التوسط لحل الخلاف بين السودان والإمارات.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وبحث أردوغان مع البرهان العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية.

وأكد أردوغان أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته، ومنع أن يصبح مجالا للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وأشار إلى أن تركيا يمكنها التدخل لحل الخلافات بين السودان والإمارات العربية المتحدة، وسلط الضوء على المبادئ الرئيسية لتركيا مثل ضمان السلام والاستقرار في السودان، وحماية وحدة وسلامة أراضيه وسيادته، ومنع انجراف البلاد لتصبح ساحة للتدخلات الأجنبية. — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) December 13, 2024

البرهان يرحب

من جانبه، أشاد البرهان بمواقف تركيا الداعمة للسودان، مثمنا جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ومعالجتها لكثير من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، حسب بيان لمجلس السيادة السوداني.

ونوه البرهان في هذا الصدد بالنجاح التركي في معالجة الملف السوري.

ورحَّب بأي دور تركي يسهم في وقف الحرب بالسودان التي تسببت فيها “مليشيا الدعم السريع المتمردة”، وفق وصفه.

⭕️ خلال إتصال هاتفي مع البرهان- الرئيس التركي يجدد دعمه للسودان بورتسودان – ١٣-١٢-٢٠٢٤م#إعلام_مجلس_السيادة_الانتقالي#السودان pic.twitter.com/NXXgm8fPkH — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) December 13, 2024

كما دعا البرهان إلى تعزيز الاستثمارات التركية بالسودان في مختلف المجالات.

وسبق أن اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث، الإمارات بإشعال الحرب في بلاده عبر دعم قوات الدعم السريع، بينما نفت الإمارات ذلك، وقالت إن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها.

وساطة أنقرة بين إثيوبيا والصومال

كما أشار أردوغان في اتصاله مع البرهان إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيسهم في السلام بالمنطقة.

والأربعاء الماضي، استضاف أردوغان رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، واعلن عن مصالحة “تاريخية” بين البلدين.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال منذ وقعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، في يناير/كانون الثاني الماضي، تشمل تأجير أرض على طول الخط الساحلي لأرض الصومال لإقامة قاعدة للقوات البحرية الإثيوبية، مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وهي خطوة تصر الصومال على أنها تنتهك سيادتها وسلامة أراضيها.