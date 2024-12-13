سياسة|تركيا

أردوغان يعرض التوسط لحل الخلاف بين السودان والإمارات

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (غيتي)
13/12/2024-|آخر تحديث: 13/12/202409:20 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بإمكان أنقرة التوسط لحل الخلاف بين السودان والإمارات.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

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وبحث أردوغان مع البرهان العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية.

وأكد أردوغان أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته، ومنع أن يصبح مجالا للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

 

البرهان يرحب

من جانبه، أشاد البرهان بمواقف تركيا الداعمة للسودان، مثمنا جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ومعالجتها لكثير من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، حسب بيان لمجلس السيادة السوداني.

ونوه البرهان في هذا الصدد بالنجاح التركي في معالجة الملف السوري.

ورحَّب بأي دور تركي يسهم في وقف الحرب بالسودان التي تسببت فيها “مليشيا الدعم السريع المتمردة”، وفق وصفه.

كما دعا البرهان إلى تعزيز الاستثمارات التركية بالسودان في مختلف المجالات.

وسبق أن اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث، الإمارات بإشعال الحرب في بلاده عبر دعم قوات الدعم السريع، بينما نفت الإمارات ذلك، وقالت إن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها.

وساطة أنقرة بين إثيوبيا والصومال

كما أشار أردوغان في اتصاله مع البرهان إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيسهم في السلام بالمنطقة.

والأربعاء الماضي، استضاف أردوغان رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، واعلن عن مصالحة “تاريخية” بين البلدين.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال منذ وقعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، في يناير/كانون الثاني الماضي، تشمل تأجير أرض على طول الخط الساحلي لأرض الصومال لإقامة قاعدة للقوات البحرية الإثيوبية، مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وهي خطوة تصر الصومال على أنها تنتهك سيادتها وسلامة أراضيها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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