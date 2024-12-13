سياسة|قطاع غزة

“أمانة يا رب يكون مش هو”.. لحظات مفجعة أثناء تعرُّف أم على جثة ابنها الشهيد (فيديو)

فتحوا الغطاء ففُجعت بابنها شهيدا

أم فلسطينية تبكي استشهاد ابنها
أم فلسطينية تبكي استشهاد ابنها (الأناضول)
13/12/2024

التقط المصور الفلسطيني حسن أصليح مشهدًا مؤثرًا لأسرة تعرفت على ابنها الشهيد بعد فتح غطاء الكفن.

ونشر أصليح، مشهدًا يوثق لحظة محاولة إحدى الأسر التعرف على ما إذا كان أحد أفرادها من بين الشهداء أم لا.

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ومن بين عدد من الجثامين، فتح ممرض أحد الأكفان، في الأثناء، كانت الأم تردد “أمانة يارب يكون مش هو، يارب عشان خاطري”.

وبعد فتح اكفن والتأكد من هوية الشهيد، لم تتمالك الأسرة نفسها وصرخت على الفور، وقالت “يا حبيبي يما، ليش طلعت يابا وخليتني، أمانة متغيبش عليا”.

واستشهد الشاب في مجزرة ارتكبتها إسرائيل، أمس الخميس، بقصف عناصر تأمين المساعدات الإنسانية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة نحو 30 آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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