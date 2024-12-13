استشهاد صحفيين اثنين بقصف إسرائيلي على مدينة غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد المصور الصحفي شادي السلفيتي وزميله وسيم الشوا، جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الصناعة في مدينة غزة شمالي القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة مساء أمس في مخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 وإصابة العشرات.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وسط تحذيرات من تزايد الانتهاكات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي.

ومن جانبه، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، محمّلا إياه كامل المسؤولية عن ارتكاب “هذه الجريمة النكراء”.

ودعا المكتب الإعلامي “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين”.