شاهد: إتلاف كميات كبيرة من مخدر “الكبتاغون” عثر عليها في مطار المزة العسكري

أتلفت الإدارة السورية التي تحكم البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كميات كبيرة من حبوب “الكبتاغون” المخدرة ومعدات إنتاجها في مطار المزة العسكري بدمشق، وذلك بعد أيام من سيطرتها على العاصمة دمشق.

وأفادت مصادر في الإدارة السورية لوكالة الأناضول بأن فرقها عثرت على كميات كبيرة من حبوب “الكبتاغون” والمعدات المستخدمة في تصنيعها داخل مطار المزة العسكري، مشيرة إلى أنه تم إتلاف المخدرات والمعدات بالكامل عن طريق الحرق.

وكان “الكبتاغون” -الذي تم تطويره في ألمانيا خلال الستينيات لعلاج بعض الاضطرابات النفسية- قد تحول إلى مصدر دخل رئيس لنظام الأسد السابق في مواجهة العقوبات الدولية والأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.

وقدر معهد “نيو لاينز” للأبحاث في واشنطن قيمة سوق “الكبتاغون” العالمية بنحو 5.7 مليارات دولار، في حين أشار مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية إلى أن نظام الأسد كان يحصل على متوسط 2.4 مليار دولار سنويا من هذه التجارة بين عامي 2020 و2022.

وأضاف المرصد أن هذا المبلغ يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، لافتا إلى أن الكمية التي يتم الحصول عليها من المخدرات -معظمها مهربة عبر لبنان– تعادل ضعف دخل التصدير القانوني للبلاد.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (أوفاك) قد صنف سوريا بأنها “الرائدة عالميا” في إنتاج “الكبتاغون”، حيث تنتج نحو 80% من هذا المخدر.