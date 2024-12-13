الكرملين يرد على التصريح الأخير لدونالد ترامب بشأن أوكرانيا

أشاد الكرملين، اليوم الجمعة، بتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي عبّر فيها عن اعتراضه على استخدام أوكرانيا صواريخ أمريكية لاستهداف الأراضي الروسية.

وجاء ذلك في ظل تصاعد التوترات، حيث شنت موسكو هجوماً واسعاً على أوكرانيا رداً على هجوم كييف بصواريخ ATACMS أمريكية الصنع استهدف “مطاراً عسكرياً” في تاغانروغ جنوب غرب روسيا قبل يومين.

وكانت الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن، قد سمحت باستخدام هذه الصواريخ ضد الأراضي الروسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد معارضة طويلة لهذا القرار رغم إلحاح أوكرانيا.

أرقام صادمة من أوكرانيا

وفي سياق التطورات الميدانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أن روسيا أطلقت 93 صاروخاً بالستياً وصواريخ كروز في أحدث هجماتها على أوكرانيا. وأوضح عبر منصة “إكس” أن “81 صاروخاً تم إسقاطها، بما في ذلك 11 صاروخاً أسقطتها مقاتلات إف-16″، مشيراً إلى أن أحد الصواريخ كان من صنع كوري شمالي.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في إحاطة إعلامية، أن تصريحات ترامب الأخيرة “تتماشى بالكامل مع موقفنا”. وأضاف أن رؤية ترامب للأسباب التي تؤدي إلى التصعيد تتوافق مع رؤية موسكو، مشيراً إلى أن ترامب “يدرك ما يتسبب بتصعيد الوضع”.

وفيما يتعلق بإمكانية المفاوضات حول الأزمة الأوكرانية، أشار بيسكوف إلى أن الشروط اللازمة لإجراء المفاوضات لم تتوافر بعد. وقال “لا نريد وقفاً لإطلاق النار، بل نريد السلام عندما تتحقق شروطنا ونبلغ أهدافنا”.