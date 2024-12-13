سياسة|قطاع غزة

برنامج الأغذية العالمي: تعرض قافلتين من “مساعدات غزة” لهجوم عنيف

إسرائيل تستهدف شاحنات الإغاثة

إسرائيل تهاجم قوافل مساعدات لغزة
إسرائيل تهاجم قوافل مساعدات لغزة (رويترز)
13/12/2024

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن قافلتين للمساعدات الإنسانية تابعتين للمنظمة الدولية تعرضتا لهجوم عنيف في قطاع غزة.

وحذرت المنظمة في بيان، اليوم جمعة، من أن استهداف شاحنات المساعدات يجعل من “المستحيل عمليا على الوكالات الإنسانية العمل دون تعريض الموظفين والمدنيين للخطر”.

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قافلة مكونة من 70 شاحنة

وأوضحت أن قافلة مكونة من 70 شاحنة من معبر كرم أبو سالم كانت تنتظر أفرادا لتأمين الغذاء والمساعدات المتجهة إلى وسط غزة، لكنها توقفت عندما وردت أنباء عن هجمات إسرائيلية استهدفت المنطقة الإنسانية القريبة من المعبر.

وقال البرنامج إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم في الهجمات، بما في ذلك مدنيون وأفراد أمن محليون كان من المتوقع أن يضمنوا سلامة القافلة.

القطاع يعاني من فلة الطعام بسبب الحرب والحصار
القطاع يعاني من فلة الطعام بسبب الحرب والحصار (رويترز)

وأشارت المنظمة إلى حادث ثان، وقالت إن بعض الجنود الإسرائيليين اقتربوا من قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي أثناء خروجها من معبر كيسوفيم إلى وسط غزة، وأطلقوا طلقات تحذيرية، وأجروا عمليات تفتيش أمنية مكثفة، واحتجزوا السائقين والموظفين مؤقتا، بحسب الوكالة.

وأمس الخميس، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عناصر تأمين المساعدات الإنسانية في خان يونس بجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

ويعاني قطاع غزة نقصا شديدا في الأغذية والأدوية جراء هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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