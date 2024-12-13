بلينكن من أنقرة: مؤشرات مشجعة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة، اليوم الجمعة، بوجود “مؤشرات مشجعة” على إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يعاني من دمار الحرب.

وقال بلينكن عقب اجتماعه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “ناقشنا الوضع في غزة والفرصة التي أراها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وما شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين هو المزيد من المؤشرات المشجعة على إمكانية تحقيق ذلك”.

وأضاف “تحدثنا عن ضرورة أن تردّ حركة حماس بالإيجاب على اتفاق ممكن لوقف إطلاق النار للمساهمة في إنهاء هذا الوضع”، وتابع “نقدر كثيرًا الدور الذي يمكن أن تضطلع به تركيا باستخدام تواصلها مع حماس، لمحاولة إنهاء الأمر”.

وكان بلينكن قد تطرّق أيضًا إلى الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة خلال زيارته الأردن، الخميس، في الجولة الثانية عشرة له في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكيًا، برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام لجيش الاحتلال من غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، وخلال جلسة في مدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.

ومساء الأربعاء الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارين حول المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، ودعم وكالة (الأونروا) التي تستهدفها إسرائيل.