جمعة النصر.. صور جوية لاحتفالات ملايين السوريين بإسقاط نظام الأسد (فيديو)

عمَّت الاحتفالات عشرات المدن بمختلف أنحاء سوريا في أول جمعة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث تجمَّع عشرات الآلاف في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، كما شارك الآلاف في الاحتفالات بمدينة درعا مهد الثورة السورية.

وبينما احتفلت الحشود في حلب وحماة وحمص واللاذقية، طالب المحتفلون بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعذيب المعتقلين وقتلهم، وفي مقدمتهم بشار الأسد.

وهتف مئات الآلاف في معظم المحافظات السورية “واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد”.

وحصلت الجزيرة مباشر على صور جوية حصرية، أظهرت السوريين وهم يحتشدون في الساحات والميادين العامة في عموم المناطق السورية للاحتفال بـ”جمعة النصر” بعد إسقاط المخلوع الأسد.

وأظهرت الصور السكان وهم يرفعون علم الثورة (ذي النجوم الثلاثة) في ساحة الأمويين ومناطق ريف دمشق ودرعا وحلب وحماة وحمص وإدلب واللاذقية.

وسار المواطنون الذين ملؤوا الساحات الكبرى في المدن رافعين علم الثورة السورية، ورددوا هتافات تمجد الحرية وسوريا الجديدة.

كما أطلق المحتفلون الألعاب النارية في الهواء احتفالا وابتهاجا بزوال نظام الأسد وانتهاء حقبة الاستبداد في البلاد.

وظهر اليوم، أدى الآلاف أول صلاة جمعة في الجامع الأموي بعد سقوط الأسد، وخرجوا من المسجد باتجاه ساحة الأمويين، وتجمَّع المتظاهرون وبينهم رجال ونساء وأطفال في باحة المسجد، في مشهد غير مألوف في العاصمة السورية منذ سنوات.

وكان القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد دعا السوريين إلى النزول إلى الميادين للاحتفال بانتصار الثورة بطريقة سلمية، والتعبير عن فرحتهم من دون إطلاق النار وترويع المدنيين، والاتجاه بعد ذلك لبناء سوريا.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أن أفراد الأمن ينفذون انتشارا مكثفا أثناء المظاهرات لتأمين سلامة المشاركين، وأن الأمن العام سيتعامل بحزم مع أي شخص يثبت تورطه في إطلاق نار خلال المظاهرات، ودعت إلى الالتزام بالسلوك السلمي خلال المظاهرات حفاظا على سلامة الجميع.

وفي 8 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب جيش النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.