رئيسة “رابطة عائلات قيصر” تكشف معلومات صادمة بشأن المعتقلين في سجون الأسد (فيديو)

قالت رئيسة “رابطة عائلات قيصر”، ياسمين مشعان، إن مشاعر الفرح بـ”التحرير” وسقوط نظام بشار الأسد، اختلطت مع أهالي المعتقلين بالقلق والبحث عن ذويهم ومعرفة مصيرهم.

وأضافت ياسمين، للجزيرة مباشر “كنا نبحث عن أحبّتنا المعتقلين منذ سنوات، كل أم كررت مشاهدة مقاطع الإفراج عن المعتقلين أكثر من مرة بحثا عن ابنها”.

“ما خرج لا يتجاوز 1% من المعتقلين”

وأكدت ياسمين أن أحد أهم المشاهد كان سقوط سجن صيدنايا، لكن بالرغم من ذلك، إلا أنها تشعر حتى الآن بأن الفرحة كانت منقوصة، “لأن أعداد المعتقلين المفرج عنهم لا تتناسب مع الأعداد الحقيقة، ما خرج لا يتجاوز 1% من المعتقلين”.

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⭕️ اعتقل يحيى الذي لا يتذكر اسمه منذ عام 2019.#الجزيرة_مباشر | #سوريا pic.twitter.com/ynxtsPP3UP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 11, 2024

“جرحنا ينزف”

وقالت ياسمين، وهي أيضًا شقيقة أحد ضحايا التعذيب حتى القتل في سجون نظام الأسد، “عشت التجربة نفسها بكل معاناتها، وأتفهم مشاعر العائلات، مشاعر كثير مؤلمة ولا يمكن وصفها، جرحنا ينزف منذ 13 سنة، من الضروري ختام هذا الحزن بمراسم تليق بالعائلات والضحايا”.

وتابعت “لا يمكن ترتاح نفوسنا إلا بعد أن يتم كشف مصير كافة المعتقلين وأين تم دفنهم؟ لنقلهم ودفنهم بطريقة لائقة، ومحاسبة المنتهكين الذين حرمونا من أبنائنا، حتى لا تتكرر هذه الجريمة مرة ثانية، محاسبتهم هي علاج نفسي لنا وللمجتمع”.

لحظة تحرير معتقلين سوريين من الفرع 227 أمن عسكري المسمى “فرع المنطقة” في #دمشق pic.twitter.com/TuiWq0bFpy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2024

“صور قيصر”

وشددت رئيسة رابطة “قيصر”، على أن الرابطة ليها ملفات قوية لمحاسبة مسؤولي النظام، وقالت “لدينا صور قيصر، والتي تظهر بشكل واضح التعذيب الذي مورس ضدهم في المعتقلات، وهي صور وثقت عدد محدود من المعتقلات، وخلال فترة وجيزة تجاوز عدد المعتقلين المتوفين تحت التعذيب لـ6 آلاف شخص، وهو ما يؤكد أن حجم الجريمة أكبر بكثير مما يعلن عنه”.

وفي 2020، سرّب حساب مجهول باسم “قيصر” صورًا لعشرات المعتقلين الذين قتلوا في سجون نظام بشار الأسد، ومنها فجع عدد كبير من الأهالي بعد معرفة مصير ذويهم.