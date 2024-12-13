“سنرد لهم الصاع صاعين”.. المقاومة تضرب قوات للاحتلال في رفح وتسيطر على 3 مسيّرات “كواد كابتر” (فيديو)

نفّذت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وبثت عددًا من العمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

فأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السيطرة على 3 مسيرات إسرائيلية دفعة واحدة.

وقالت القسام، في بيان إن مقاتليها تمكنوا من الاستيلاء “على 3 طائرات كواد كابتر صهيونية أثناء قيامها بمهام استخباراتية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع”.

وفي الأشهر الأخيرة، كثف الجيش الإسرائيلي من استخدام “كواد كابتر” لإعدام فلسطينيين بالرصاص وإطلاق القنابل، وتوجيه إنذارات الإخلاء.

وفي شمال قطاع غزة، قالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا من دك القوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة البريد بمخيم جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

سرايا القدس

من جانبها، نشرت سرايا القدس، مشاهد قالت إنها لاستهداف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وأوضحت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن مقاتليها نفذوا العملية بحمم من الهاون و”صواريخ 107″.

الشهيد أبو علي مصطفى

وبثت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد قالت إنها لاستهداف تموضع لقوات الاحتلال في “تل زعرب” غرب مدينة رفح برشقة صاروخية.

وقال أحد المقاتلين قبل تنفيذ العملية “سنرد له -جيش الاحتلال- الصاع صاعين، ليس له أمان في أرضنا”.

وتأتي عمليات المقاومة بعد أكثر من 14 شهرًا من العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مؤكدة أن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من القضاء على المقاومة في غزة.