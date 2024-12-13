سوريا.. رابطة “عائلات قيصر” تحذر المعتقلين وأهاليهم من تصرفات قد تؤدي إلى وفاتهم

قدَّمت “رابطة عائلات قيصر” مجموعة من النصائح والتوصيات لأهالي المعتقلين السوريين السابقين، لكيفية التعامل معهم بعد سنوات من الاعتقال والتعذيب وقلة الطعام في سجون النظام المخلوع.

وقالت الرابطة في منشور، الخميس، إن صحة الناجين والناجيات من الاعتقال “قضية إنسانية ملحة”، مشيرة إلى أن “التعذيب والإهمال يتركان آثارًا جسيمة على أجسادهم، من بينها أمراض مزمنة”.

وعبر سلسلة من التوصيات، حذرت الرابطة من أن إطعام المعتقلين المحرَّرين بشكل عشوائي يمكن أن يؤدي إلى وفاتهم.

وأوضحت “من المرجَّح أن المعتقلين الناجين يعانون سوء التغذية الشديد، لذلك من الممكن أن يؤدي إدخال الطعام بشكل عشوائي لديهم إلى اضطرابات استقلابية قد تكون في بعض الحالات مميتة”، مشيرة إلى أن معدل ظهور هذه الاضطرابات يكون بعد 3 أيام من بدء التغذية.

كما حذرت الرابطة من احتمال أن يكون المعتقلون السابقون مصابين بالجرب، لذلك أوصت بغسل كل أمتعتهم في درجة حرارة عالية لمدة 3 أيام، ومحاولة الابتعاد عن المصاب حتى يشفى.

وفجر 8 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخلت الفصائل السورية المسلحة العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع وهروب بشار الأسد، وقامت بفتح كل السجون والإفراج عن آلاف المعتقلين.

وأُسست “رابطة عائلات قيصر” بعد تسريب حساب مجهول باسم قيصر في عام 2020 صورًا توثق مقتل مئات المعتقلين في عهد بشار الأسد.