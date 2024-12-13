شاهد: الجيش الأمريكي ينقل مواطنه ترافيس تيمرمان بعد تحريره من سجون الأسد

قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن الجيش الأمريكي نقل المواطن ترافيس تيمرمان جوا من سوريا حيث كان معتقلا قبل أن تحرره فصائل المعارضة السورية المسلحة في الأيام الماضية.

وأظهرت صور تم بثها لحظة اصطحاب وحدة من الجيش الأمريكي لتيمرمان استعدادا لسفره إلى الولايات المتحدة.

وأكدت إدارة الشؤون السياسية في سوريا أنها “أشرفت على تسليم تيمرمان المختطف من قِبل نظام الأسد المجرم إلى الجانب الأمريكي”.

وقال والدا تيمرمان إنه اختفى في يونيو/حزيران الماضي. وأُطلق سراحه من السجن في وقت سابق من الأسبوع المنقضي بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي حكم البلاد فترة طويلة.

وأمس الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة “تعمل على إعادة” أمريكي إلى بلده بعد أن أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا تحريره.

وكانت إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة الانتقالية السورية قد أعلنت “تحرير” ترافيس تيمرمان ونقله الى مكان آمن، مبدية استعدادها للتعاون مع واشنطن في البحث عن مواطنيها الذين فُقد أثرهم في سوريا خلال حكم الأسد.

في السياق، أفادت وكالة الأناضول بتعرض تيمرمان للاعتقال والتعذيب على يد نظام الأسد المخلوع.

وأشارت إلى أن مراسلها التقى تيمرمان في منزل قروي جنوبي دمشق، ليتضح أنه تحرر من السجن مثل بقية المعتقلين بعد سقوط نظام البعث يوم 8 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال تيمرمان، الذي كان يبدو منهكا كثيرا، إن قوات حدودية ألقت القبض عليه واعتقلته أثناء إقامته في منطقة جبلية بين لبنان وسوريا قبل 7 أشهر.

وأضاف أن النظام اعتقله في سجن فرع فلسطين المعروف بشدة التعذيب في العاصمة دمشق.

وأوضح تيمرمان أنه ذهب إلى أوروبا في مارس/آذار الماضي، وانتقل إلى مدينة زحلة بلبنان في مايو/أيار، ثم ذهب منها إلى سوريا.

وأثناء حديث تيمرمان، جاء فريق محلي من الأمن إلى المنزل، ونقله إلى مكان آخر بالسيارة.

وكانت الشرطة بولاية ميسوري الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، أن آخر اتصال مع تيمرمان جرى في الثاني من يونيو الماضي.