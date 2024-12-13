شاهد: عشرات الآليات العسكرية الروسية تخرج من دمشق

اتجهت القوات الروسية من العاصمة الروسية دمشق وريفها، اليوم الجمعة، نحو الساحل السوري على البحر الأبيض المتوسط.

وحسب مشاهد متداولة، ظهرت عشرات الأليات العسكرية والسيارات التي ترفع العلم الروسي، وهي تسلك أحد الطرق المؤدية للساحل غربي سوريا.

ولم تتعرض الآليات الروسية لأي صدام مع السوريين.

ورصدت قناة الجزيرة، أمس الخميس، تحرك عدد من الآليات العسكرية من قاعدة حميميم باتجاه محافظة طرطوس.

وكانت موسكو أبرز الداعمين لنظام بشار الأسد، وأرسلت، عقب اندلاع الثورة السورية، العديد من الآليات للدفاع عن دمشق وغيرها من المدن الاستراتيجية، كما قام الطيران الروسي بمئات العمليات ضد المعارضة.

واتخذت روسيا لنفسها 3 قواعد في سوريا، قاعدتين عسكريتين في اللاذقية وطرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقاعدة حميميم الجوية.