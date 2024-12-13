صلاة حاشدة بالجامع الأموي.. احتفالات وزغاريد تعم سوريا في أول جمعة بعد سقوط نظام الأسد (شاهد)

احتفل مئات آلاف السوريين اليوم بالجمعة الأولى بعد هروب بشار الأسد وسقوط نظامه، وانطلقوا في مظاهرات عمت أنحاء البلاد.

وانطلقت مظاهرات حاشدة بساحة الكرامة بالسويداء، ذات الأغلبية الدرزية، كما انطلقت مظاهرات في اللاذقية غربي سوريا، وإدلب وحلب بالشمال، وحماة وسط سوريا.

صلاة حاشدة في الجامع الأموي

وفي العاصمة دمشق، أدى الآلاف أول صلاة جمعة في الجامع الأموي بعد سقوط الأسد، وخرجوا من المسجد في اتجاه ساحة الأمويين، ساحة التظاهرات الأهم بسوريا.

وتجمع المتظاهرون وبينهم رجال ونساء وأطفال في باحة المسجد، في مشهد غير مألوف في العاصمة السورية منذ سنوات. ورفع الكثير منهم علم الثورة السورية الذي تعتمده المعارضة السورية منذ العام 2011، ورددوا هتافات عدة بينها “واحد واحد واحد الشعب السوري واحد”.

زغاريد وأهازيج

واحتفلت النساء باليوم بطريقتها الخاصة، وأطلقوا الزغاريد ورددوا الأهازيج.

وفي وقت سابق اليوم، دعا أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديد، الشعب السوري بالنزول للشوارع والاحتفال بانتصار الثورة السورية.

وشددت إدارة العمليات العسكرية، على تحذير الشرع للمتظاهرين بعدم إطلاق الرصاص في الهواء للاحتفال.

وقالت إدارة العمليات العسكرية في بيان “الأمن العام سيتعامل بحزم مع أي تجاوزات خلال المظاهرات”، ودعت إلى الالتزام بما يصدر عن إدارة العمليات بخصوص المظاهرات “حفاظا على سلامة الجميع”.

وفجر 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخلت الفصائل السورية العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.