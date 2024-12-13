عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة للاحتلال في النصيرات (فيديو)

استشهد 30 فلسطينيا على الأقل وأصيب أكثر من 80 إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، مساء الخميس.

وأظهرت لقطات متداولة صباح الجمعة، اللحظات الأولى عقب الاستهداف الإسرائيلي لعدد من المواطنين بالمخيم الجديد شمالي النصيرات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن مقاتلات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مبنى ومنازل في مخيم النصيرات.

وتعرضت مناطق متفرقة في قطاع غزة لقصف بري وجوي وبحري من قوات الاحتلال منذ فجر يوم الخميس، مما أسفر عن استشهاد 71 شخصا على الأقل، فيما أصيب العشرات.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال أطلقت قذائف مدفعية ورصاص الآليات في منطقة الكرامة، شمال غربي القطاع.

وأفاد باندلاع حرائق هائلة في منازل الفلسطينيين شرقي مخيم جباليا، ومدخل بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وأضاف أن الزوارق والسفن الحربية التابعة للاحتلال قصفت شاطئ بحر النصيرات، وسط قطاع خلال اليوم.

واستشهد نحو 45 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 106 آلاف جراء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.