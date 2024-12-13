كاتس ينشر صورة مع نتنياهو من الجولان المحتل ويصدر تعليمات جديدة للجيش بشأن جبل الشيخ

“الاستعداد للبقاء في المنطقة العازلة طوال فصل الشتاء”

نشر يسرائيل كاتس وزير الدافع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، صورة له رفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مرتفعات الجولان المحتلة.

وكتب كاتس تعليقًا على الصورة “جنبا إلى جنب مع نتنياهو في هضبة الجولان، نطل على قمة جبل الشيخ السوري الذي عاد إلى السيطرة الإسرائيلية بعد 51 عامًا”.

ووصف وزير الدفاع اللحظة التي وقف فيها فوق هضبة الجولان بأنها “تاريخية ومؤثرة”.

יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ברמת הגולן. משקיפים על שיא החרמון הסורי שחזר לשליטת ישראל אחרי 51 שנים. רגע היסטורי מרגש. pic.twitter.com/oSJKoa4Bro — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) December 13, 2024

“الاستعداد للبقاء طوال الشتاء”

في سياق متصل، أفاد بيان صادر عن مكتب كاتس، اليوم الجمعة، بأنه أصدر أمرًا للقوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي يطل على دمشق، “خلال فصل الشتاء”.

وأضاف البيان “نظرا لما يحدث في سوريا، فإن هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ”.

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي:

◾️ الحفاظ على وجودنا في قمة جبل الشيخ مهم استراتيجيا بسبب التطورات في سوريا.

◾️ أمرت القوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ خلال أشهر الشتاء. pic.twitter.com/LSNoLqVqj7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 13, 2024

واستغلت إسرائيل الوضع السوري وسيطرت على كامل حدودها مع سوريا، كما احتلت مناطق جديدة من بينها جبل الشيخ.

وجاءت التحركات الإسرائيلية بالتزامن مع اعلان نتنياهو انهيار اتفاق “فض الاشتباك” الموقع مع سوريا عام 1974.