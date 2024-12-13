وصول الطائرة الثالثة من جسر المساعدات القطرية للشعب السوري (فيديو)

وصلت الطائرة القطرية الثالثة ضمن الجسر الجوي لدعم الشعب السوري إلى مدينة “غازي عنتاب” جنوبي تركيا، يوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الطائرة “تحمل 30 طنا من المساعدات، التي تتضمن مواد طبية وغذائية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية”.

وقالت وزير الدولة للتعاون الدولي القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند إن قطر ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مشددة على “أهمية تضافر الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة”.

في إطار جهود دولة قطر المتواصلة لدعم الشعب السوري الشقيق وضمن الجسر الجوي الإغاثي القطري، أوصلنا بفضل الله إلى مطار غازي عنتاب التركي، الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية للأشقاء في سوريا المقدمة من صندوق قطر للتنمية، وتتضمن مواد طبية وغذائية ومستلزمات إيواء. وهنا نجدد التأكيد… pic.twitter.com/LG7JzyiFgb — مريم بنت علي المسند (@MANAlMisned) December 12, 2024

ووصلت طائرتان قطريتان إلى مطار ماركا الأردني تحملان عشرات الأطنان من المساعدات العاجلة التي تشمل المواد الطبية والسلال الغذائية ومستلزمات الإيواء.