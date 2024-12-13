سياسة|سوريا

وصول الطائرة الثالثة من جسر المساعدات القطرية للشعب السوري (فيديو)

قطر طائرة سوريا مساعدات
طائرة المساعدات القطرية (الهلال الأحمر القطري- إكس)
13/12/2024-|آخر تحديث: 13/12/202401:30 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

وصلت الطائرة القطرية الثالثة ضمن الجسر الجوي لدعم الشعب السوري إلى مدينة “غازي عنتاب” جنوبي تركيا، يوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الطائرة “تحمل 30 طنا من المساعدات، التي تتضمن مواد طبية وغذائية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية”.

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وقالت وزير الدولة للتعاون الدولي القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند إن قطر ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مشددة على “أهمية تضافر الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة”.

ووصلت طائرتان قطريتان إلى مطار ماركا الأردني تحملان عشرات الأطنان من المساعدات العاجلة التي تشمل المواد الطبية والسلال الغذائية ومستلزمات الإيواء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية

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