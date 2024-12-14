أحمد الشرع: هذه مواقفنا من روسيا وإيران والصراع مع إسرائيل

قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم السبت، إنها ليست بصدد خوض صراع مع إسرائيل.

وأضاف الشرع، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة دمشق، أن الجانب الإسرائيلي تجاوز اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974، مؤكدا أن الحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها الأخيرة.

وأكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أن تجاوز إسرائيل خطوط الاشتباك في سوريا يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة.

وشدد الشرع على أن هناك ضرورة لضبط الأوضاع في المنطقة واحترام السيادة السورية، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتحمُّل مسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وأشار إلى أن الحلول الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار بعيدا عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة.

وأكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة، مشددا على أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار وليس الانجرار لنزاعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وقال أحمد الشرع إن هناك فرصة أمام روسيا لإعادة النظر في علاقتها مع الشعب السوري، مؤكدا عدم وجود عداوات مع المجتمع الإيراني.

وذكر القائد العام للإدارة السورية الجديدة أن هناك تواصلا للإدارة مع سفارات غربية، مشيرا إلى محادثات مع بريطانيا لإعادة تمثيلها الدبلوماسي في دمشق.

سوريا الجديدة

وفيما يتعلق بالشؤون الداخلية، قال الشرع إن لدى الإدارة الجديدة أهدافا واضحة، وخططا جاهزة للبناء والتطوير في سوريا.

وأضاف أن لدى الإدارة خططا منهجية “لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام المخلوع”.

وأشار إلى أن العاصمة دمشق متأخرة بكل النواحي عما أنجزته الإدارة في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وأكد الشرع أن الشعب السوري هو من سيقرر شكل السلطة في سوريا، بناء على ما يطرحه الخبراء والقانونيون.

وأوضح أن الإدارة الجديدة ستشكل لجانا ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور.

وأشار إلى أن الحكم القادم سيتضمن إجراء انتخابات، كما أن الكفاءة والقدرة ستكونان أساس التقييم في الدولة القادمة.

وقال القائد العام للإدارة السورية الجديدة إن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل، ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية.

وأضاف أن هناك علاقات مع طوائف الشعب السوري مثل المسيحيين والدروز، مشيرا إلى أنهم شاركوا في القتال ضمن إدارة العمليات العسكرية.

كما أوضح الشرع أن هناك فرقا بين المجتمع الكردي و”حزب العمال الكردستاني”.