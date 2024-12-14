إذاعة جيش الاحتلال: تدمير 20 موقعا لـ”فيلق تكنولوجيا المعلومات” التابع لنظام الأسد

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات جوية واسعة، مساء أمس، استهدفت نحو 20 موقعًا عسكريًا تابعة لـ”فيلق تكنولوجيا المعلومات” التابع لجيش النظام.

وقالت الإذاعة إن الهجمات استهدفت مواقع تضم هوائيات الاتصالات ومنشآت الحرب الإلكترونية، التي وصفتها بأنها كانت تتمتع بقدرات تكنولوجية كبيرة. وزعمت أن “هذه العمليات نُفذت لتدمير الأصول الاستراتيجية خوفًا من وقوعها في أيدي جهات معادية”.

وشملت الغارات الإسرائيلية مناطق متعددة في سوريا، من بينها دمشق والسويداء ومصياف واللاذقية وطرطوس. وأكدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يواصل هجماته على ما وصفته بـ”بقايا الجيش السوري”، مشيرة إلى أن الهجمات تأتي في ظل الانهيار الذي يشهده النظام السوري وجيشه.

مخاوف إسرائيلية

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي استغل الوضع الراهن لتدمير معظم أصول جيش النظام السوري الاستراتيجية، معربًا عن مخاوفه من وقوع هذه الأسلحة في أيدي حزب الله أو المعارضة المسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يعتبر تدمير أنظمة الدفاع الجوي السورية نقطة استراتيجية تُسهل من إمكانية العمل الجوي الإسرائيلي مستقبلًا، بما في ذلك داخل الأجواء الإيرانية إذا لزم الأمر.

وفي 8 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية على العاصمة دمشق وعدة مدن أخرى بعد انسحاب قوات النظام، لتنتهي بذلك حقبة 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد.

ومع سقوط النظام، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على المواقع العسكرية السورية، معلنة انتهاء اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وانتشار قواتها في المنطقة العازلة بهضبة الجولان. ووصفت الأمم المتحدة ودول عربية هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للسيادة السورية.