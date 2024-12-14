بعد قصف مدرستي إيواء.. ضربة تطال محيط مستشفى كمال عدوان خلال زيارة وفد أممي (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بسقوط 7 شهداء وأكثر من 20 جريحًا جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي مدرسة “الماجدة وسيلة” في محيط مسجد فلسطين غرب مدينة غزة شمالي القطاع.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، إنه تم “انتشال 7 شهداء و12 مصابا من قصف مدرسة الماجدة وسيلة، وتم نقلهم للمستشفى المعمداني والشفاء”، قبل أن يرتفع لاحقا عدد الجرحى.

وتجدر الإشارة إلى أن المدرسة يوجد بها أيضا صفوف تعليمية لطلبة الثانوية العامة التي تم افتتحها بمبادرات فردية ومجتمعية، لتجهيز الطلبة للامتحانات.

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف مقاتلات إسرائيلية مدرسة العائلة المقدسة غرب غزة، ما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة وإثارة حالة من الذعر بين المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس هربًا من القصف.

وفي الأثناء، أفادت مصادر محلية في شمال قطاع غزة، للجزيرة مباشر، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف، اليوم، عددًا من المنازل القريبة من مستشفى كمال عدوان، أثناء وجود وفد من منظمة الصحة العالمية داخل المستشفى.

وأكدت المصادر أن الهجوم تسبب في حالة من الهلع بين الطواقم الطبية والمرضى، بالإضافة إلى الوفد الزائر، الذي كان يجري جولة لتقييم الأوضاع الصحية في القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، مما يفاقم معاناة السكان ويزيد من تدهور الوضع الإنساني في المنطقة.