تصعيد في جامعة نيويورك.. طلاب وأساتذة يغلقون مكتبة رئيسة تضامنا مع غزة والأمن يتدخّل (فيديو)

أغلق طلبة وأساتذة في جامعة نيويورك مكتبة (Bobst Library) في الحرم الجامعي بحي مانهاتن، للاحتجاج على استمرار الحرب على غزة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بقطع العلاقات مع الشركات والمؤسسات التعليمية في دولة الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لها، وهو ما وعدت به الجامعة منذ 9 أشهر.

وقام الطلبة المحتجون بربط بعضهم بعضًا باسطوانات بلاستيكية لإحكام إغلاق أبواب المكتبة، مؤكدين أنهم سيواصلون فعاليتهم الاحتجاجية حتى انتهاء العدوان على قطاع غزة.

وبدأ الاحتجاج في وقت مبكر أول أمس الخميس، واستمر حتى وقت متأخر من بعد الظهر.

وحاول أمن الحرم الجامعي فك الحصار عن المكتبة، وخاطب المحتجين قائلًا “أطلب منكم جميعًا إخلاء المنطقة من فضلكم. أنت تتسبب في عرقلة، وأنا أطلب منك إخلاء المنطقة. إذا لم تخل المنطقة، فسوف يتم اتهامك بالتعدي على ممتلكات الغير، بعد ذلك، سيتم القبض عليك”.

This morn NYU students & allies blocked the entrance to NYU's Bobst Library, linking themselves together w PVC pipes. In a 2nd day of direct action, the students, organized by @shutitdownnyu demand NYU disclose its ties to & divest from Israel, which it promised to do 9 mos ago. pic.twitter.com/Jjz0D08zqZ

— @TheIndypendent (@TheIndypendent) December 12, 2024