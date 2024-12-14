“جاهز يا صياد”.. سرايا القدس تعرض مشاهد لقنص جندي إسرائيلي (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صورا لقنص مقاتليها جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، اليوم السبت، إن عملية القنص جرت في مناطق التوغل جنوب مدينة غزة.

وأشارت إلى أن القناص الذي نفذ العملية خريج “دورة قنص” جرت خلال عام 2024.

وفي المقطع، يسمع صوت يستفسر من القناص ما إذا كان جاهزا: ” جاهز يا صياد؟”، قبل أن يتابع: “توكل على الله، سدد”.

بدورها، أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، قصف تمركز لجنود جيش الاحتلال في منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة، بصواريخ حاصب التكتيكية.

وقتل 816 ضابطا وجنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب البيانات المعلنة على موقعه.