شاهد: صور أقمار صناعية تكشف تحركات روسية لتفكيك عتاد عسكري في سوريا

كشفت صور أقمار صناعية نشرتها شركة “ماكسار” الأمريكية عن نشاط عسكري روسي ملحوظ في سوريا، وذلك في أعقاب سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق وإطاحتها بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد مطلع الأسبوع الجاري.

وأظهرت الصور الملتقطة الجمعة وجود طائرتين من طراز “أنتونوف أيه.إن-124” وهي من أكبر طائرات الشحن في العالم في قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية الساحلية.

وقالت شركة “ماكسار” إن مقدمة الطائرتين كانت مفتوحة، ما يشير إلى استعدادهما لتحميل المعدات.

وأضافت الشركة أن هناك نشاطًا في محيط القاعدة يشمل تفكيك مروحية مقاتلة من طراز “كيه.أيه-52″، على الأرجح تمهيدًا لنقلها.

كما لوحظ تحضير أجزاء من منظومة الدفاع الجوي “إس-400” للمغادرة من موقع انتشارها السابق في القاعدة.

وفيما يتعلق بالقاعدة البحرية الروسية في طرطوس – وهي مركز الإصلاح والصيانة الوحيد لروسيا في البحر المتوسط – أفادت “ماكسار” بأن الوضع فيها لم يتغير كثيرًا منذ آخر رصد لها في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع استمرار وجود فرقاطتين قبالة سواحل المدينة.

وذكر تلفزيون “تشانال 4” البريطاني أنه رصد قافلة تضم أكثر من 150 مركبة عسكرية روسية تتحرك على أحد الطرق السورية.

وأشار التلفزيون إلى أن التحرك يجري بشكل منظم، مما يوحي بوجود اتفاق يسمح للقوات الروسية بانسحاب منظم من سوريا.

وصرح الكرملين بأن تركيزه منذ سقوط نظام الأسد ينصب على ضمان أمن قواعده العسكرية في سوريا وبعثاته الدبلوماسية.