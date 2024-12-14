طالبات بالثانوية العامة يفترشن الأرض لمواصلة تعليمهن في مدينة غزة (فيديو)

أظهرت لقطات متداولة عددًا من طالبات الثانوية في مدينة غزة شمالي القطاع، وهن يفترشن الارض لمواصلة تعليمهن.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في ضياع العام الدراسي الماضي (2023-2024) بالكامل على طلاب القطاع.

ورغم استمرار الحرب حتى الآن، لم يتوقف أمل طلاب غزة في اللحاق بالعام الدراسي الحالي، مهما كانت التحديات التي يمكن أن تواجههم، في ظل وجود عدد من المبادرات التعليمية المجتمعية، خاصة وأن جميع مدارس غزة التي سلمت من التدمير الكامل أو الجزئي تحوّلت إلى مراكز إيواء ولم تعد صالحة للتعليم.

ونظرا لعدم وجود مدارس، أصبح على الطلبة الاعتماد على أنفسهم بشكل كامل، والدراسة في الأماكن التي يعيشون فيها أو نزحوا إليها.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن عدد الطلاب الذين حُرموا من التقدم لامتحان الثانوية العامة “التوجيهي” بسبب الحرب بلغ 39 ألف طالب. كما ذكر في بيانات سابقة أن الاحتلال دمر خلال الحرب نحو 120 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و335 بشكل جزئي.