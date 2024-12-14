سياسة|سوريا

غياب التقويم وبلاطة واحدة لكل سجين.. صور خاصة من داخل معتقل المزة العسكري بدمشق (فيديو)

كان تابعا للمخابرات الجوية في جيش نظام الأسد

سجن المزة العسكري سيء السمعة في سوريا
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14/12/2024-|آخر تحديث: 14/12/202404:07 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

مع إعلان سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، ونجاح المعارضة في السيطرة على المؤسسات التابعة للنظام، تكشفت الكثير من الوقائع الدامية عن حجم الانتهاكات التي كان يتعرض لها السجناء والمعتقلون في سجون بشار الأسد.

وعلى الرغم من أن سجن صيدنايا سيء السمعة هو الأكثر صيتًا م حيث حجم ونوعية الانتهاكات التي كانت تمارس فيه، إلا أن سجن المزة العسكري التابع للمخابرات الجوية، والذي يقع داخل مطار المزة العسكري بدمشق، لا يقل مأساوية وظلمة عن صيدنايا.

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السجن مؤلف من عدة طوابق، وعشرات الزنازين أغلبها من الزنازين الفردية التي لا تتجاوز مساحتها مترين في مترين، أو مترين في متر واحد فقط، ودون فتحات تهوية، ودون إنارة.

غياب التقويم

وخلال جولة الجزيرة داخل الزنازين الفردية التي لا توجد بها إنارة، كان المساجين يقومون بكتابة تقويم دخولهم السجن والأيام التي مرت عليهم، مع عبارات متنوعة عن الصبر والثبات والدعوات، وتعبيرات عن المشاعر الإنسانية، تجاه ذويهم.

وتتضمن العبارات الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأسماء وذكريات تربطهم بحياتهم في الخارج.

بلاطة واحدة لكل سجين

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر، مشاهد مزرية للأوضاع داخل السجون، والتي يخصص فيها فقط “بلاطة واحدة” أي مساحة لا تتجاوز 20 إلى 25 سم فقط لكل سجين في الزنازين الجماعية، التي يمكن أن تستوعب كل زنزانة جماعية نحو 100 سجين.

حيث توجد 5 زنازين جماعية في كل طابق بالإضافة إلى 40 زنزانة فردية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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