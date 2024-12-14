كمين محكم وعبوات ناسفة.. المقاومة تشتبك بضراوة مع الاحتلال شرق نابلس وتجبره على الانسحاب (شاهد)

سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي إحدى آلياته العسكرية التي أُعطبت عقب استهدافها بعبوة ناسفة خلال اقتحامه مخيم بلاطة شرق نابلس، في عملية أدت إلى تصاعد التوتر شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر، بأن مقاومين فلسطينيين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة ناسفة أثناء العملية، ما أسفر عن إصابة الآلية وإجبار القوات على سحبها من الموقع.

وفي سياق متصل، أعلنت (سرايا القدس-كتيبة جنين) أن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية، استهدفوا تجهيزات الاحتلال في محيط حاجز سالم العسكري شمال الضفة الغربية، عبر إطلاق زخات كثيفة من الرصاص، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال.

كمائن المقاومة في نابلس

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، في بيان، تصدي مقاتليها فجر اليوم السبت، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفاد البيان بأن اشتباكات ضارية اندلعت بين مقاومي الكتائب وقوات الاحتلال في محاور متعددة داخل المخيم، استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة، وأشار إلى أن المقاتلين تمكنوا من تفجير عبوات “الزوفي” شديدة الانفجار، محققين إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال وآلياته.

كما أوضح البيان أن المقاومين نجحوا في نصب كمين محكم لقوة راجلة من جنود الاحتلال في منطقة “حارة الزغلول”، حيث تم استهدافهم بوابل كثيف من الرصاص وتفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد، ما أسفر عن إصابات مؤكدة.

وتتعرض قرى فلسطينية لاقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمة منازل عدة، وتحويل جزء منها لثكنات عسكرية لأيام عدة، بعد إجبار أصحابها على إخلائها.