نصف أطفال غزة يتمنون الموت.. دراسة صادمة تفضح “وحشية” إسرائيل وتثير تفاعلا عالميا (فيديو)

بعد مرور 14 شهرًا، من النزوح والقصف المتواصل، وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كشفت دراسة علمية حديثة أن العديد من مظاهر المعاناة النفسية لدى أطفال غزة.

وخلصت الدراسة إلى نتائج مروعة بشأن الصحة النفسية للأطفال، من بينها:

96% من الأطفال يشعرون أن الموت وشيك بسبب القصف المتواصل على منازلهم.

92% من الأطفال لا يتقبلون الواقع الذي يعيشونه في القطاع منذ بدء الحرب.

79% من الأطفال يعانون من الكوابيس في نومهم.

49% من الأطفال يتمنون أن يأتيهم الموت.

“انكشف الستار عن وحشية الاحتلال”

هذه الدراسة أثارت فزع الكثيرين حول العالم، وعبّروا عن غضبهم في عدد كبير من التدوينات، حيث علّقت المطربة الأسكتلندية آني لينيكس عبر “إنستغرام” أنه “انكشف الستار عن مدى الوحشية التي لا يمكن وصفها في غزة”.

وتابعت “هنا من يضعون رؤوسهم على وسائدهم في الليل دون ذرّة من ضمير تجاه عشرات الآلاف من الأطفال، الذين يتحملون المسؤولية الجماعية عن قتلهم وحرقهم وإطلاق النار عليهم وترويعهم وتدميرهم، بل إن العديد منهم يشعرون بأن لديهم ما يبرر ذلك”.

وكتبت المدونة الأيرلندية لورا روني “لقد تأثّرت حتى البكاء، لقد فقدت الإحساس بسبب الأحداث الأخيرة، وفقدت القدرة على التعبير عن مشاعري”.

“الأكثر إثارة للقلق على الإطلاق”

نشر المصور البريطاني نيسان هاريمان، الذي يعمل أيضًا سفيرًا لمنظمة “أنقذوا الطفولة” البريطانية، تدوينة مصورة وصف فيها ما يحدث في غزة أنه عار على البشرية، وقال “إن ما يقرب من مليون طفل يخشون أن يكون موتهم وشيكًا، و49% يتمنون الموت”.

وتابع “هذا هو الأكثر إثارة للقلق على الإطلاق، وهذه النسبة تعني أن نصف مليون طفل يتمنون الموت. 70% منهم من الأولاد، و30% من البنات”.

وأضاف “هذا من صنع الإنسان ونحن إما نهمس أو نلتزم الصمت بشأنه، لا يوجد جانب من جوانب حياتك يمكن أن يكون أكثر أهمية من ذلك، لأن هذا يؤكد أننا فشلنا كبشر بصراحة شديدة”.

وأردف “لذا ما أطلبه منكم مع اقتراب العام من نهايته هو أن تعيدوا ضبط الأمور التي تهمكم بالفعل، أتوسل إليكم من أجل رفع صوتكم.. أستحلفكم بالله دعونا نحمي الأطفال”.