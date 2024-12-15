أطلق عليهما الاسم نفسه.. لبناني يفقد ابنيه بفارق 47 عاما بسبب القصف الإسرائيلي (فيديو)

في عام 1977، قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان، وكان الطفل أيمن عبد اللطيف رحال (5 أعوام) من بين الشهداء نتيجة القصف.

إضافة إلى أيمن، استشهدت والدته التي كانت حاملًا في شهرها السابع، وعمته التي كانت في الخامسة والعشرين من عمرها.

وقال الأب عبد اللطيف رحال للجزيرة مباشر إنه تزوج بعدها وُرزق بمولود، فقرر أن يحمل ابنه الجديد اسم الشهيد “أيمن”، وهذه المرة كبر أيمن، ووصل إلى رتبة معاون أول بالجيش اللبناني، وتزوج هو الآخر ورُزق بطفلين.

ولكن بعد 47 عامًا، وفي 19 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استشهد ابنه أيمن (42 عامًا) مع ثلاثة من زملائه في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركزًا للجيش اللبناني في عدلون جنوبي لبنان.

وقال الأب المكلوم للجزيرة مباشر إنه عاش الألم مرتين “أيمن وأيمن، نفس الاسم ونفس الطريقة”.

أما الأم تمام العاكوم، فقالت للجزيرة مباشر وهي تتأمل صورة ابنها الشهيد “الله يصبّر قلب الأمهات كلهن، هذه (إسرائيل) دولة مجرمة، محت الدول والبشر”.