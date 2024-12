إسرائيل تقرر إغلاق سفارتها في أيرلندا.. ودبلن ترد

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها ستغلق سفارتها في أيرلندا بسبب ما سمتها “سياسات الحكومة الأيرلندية المتشددة المعادية لإسرائيل”.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان “الأفعال والخطاب المعادي للسامية الذي تنتهجه أيرلندا ضد إسرائيل ينبع من تقويض شرعية الدولة اليهودية إلى جانب المعايير المزدوجة”. واستدرك “أيرلندا تخطت جميع الخطوط الحمراء في علاقاتها مع إسرائيل”.

وبحسب ساعر، فإن إسرائيل ستستثمر مواردها في بناء علاقات مع دول أخرى، حيث أعلن افتتاح سفارة لتل أبيب في مولدوفا.

وأكد ساعر “سنقوم بتعديل شبكة البعثات الدبلوماسية لإسرائيل مع منح الاهتمام الواجب، للمواقف والأفعال التي تتخذها الدول المختلفة تجاه إسرائيل في الساحة الدبلوماسية”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس إن قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن “مؤسف للغاية”.

وكتب هاريس على منصة إكس “هذا قرار مؤسف للغاية من حكومة نتنياهو. أرفض تمامًا الادعاء بأن أيرلندا معادية لإسرائيل. أيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وأضاف “أيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش فلسطين وإسرائيل في سلام وأمن. ستدافع أيرلندا دائمًا عن حقوق الإنسان والقانون الدولي. لا شيء سيثنينا عن ذلك”.

This is a deeply regrettable decision from the Netanyahu government. I utterly reject the assertion that Ireland is anti-Israel. Ireland is pro-peace, pro-human rights and pro-International law. https://t.co/rDga5GpT3u

— Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) December 15, 2024