اكتشاف صادم.. مقبرة جماعية تضم مئات الجثث في ريف دمشق (صور)

كشفت صور حديثة التقطتها وكالة الأناضول عن وجود ما يُعتقد أنها مقبرة جماعية في منطقة الحسينية بريف العاصمة السورية دمشق، مما يثير تساؤلات بشأن مصير المعتقلين في سجون النظام السابق.

وأظهرت المشاهد المصورة أكثر من 100 حفرة يصل عمقها إلى نحو 20 مترًا، حيث يُرجح أنها تضم رفات أشخاص اعتقلهم نظام الأسد، دُفنت فوق بعضها البعض.

وكشف أيمن خليل، حارس المقبرة منذ عام 2015، تفاصيل مروعة عن عمليات الدفن التي شهدها. وقال خليل: “في إحدى المرات، وصلت شاحنة إلى المنطقة، وعند فتح بابها انبعثت رائحة كريهة أصابتني بالغثيان، مما اضطرني للابتعاد عن المكان”.

وأضاف خليل: “كانوا يحضرون نحو 150 جثة في كل مرة يأتون فيها. يحفرون حفرة ويلقون الجثث فيها ثم يغادرون. في البداية كانوا يأتون نهارًا، ثم بدأوا العمل ليلًا”.

وأشار الحارس إلى أن عمليات الدفن كانت تتم مرة أو مرتين أسبوعيًا، مؤكدًا أن مئات الأشخاص دُفنوا في هذه المقبرة.

يأتي هذا الاكتشاف المروع بعد أيام من سيطرة المعارضة السورية على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، منهية بذلك حكم نظام حزب البعث الذي استمر 61 عامًا، و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.