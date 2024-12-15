سياسة|سوريا

اكتشاف صادم.. مقبرة جماعية تضم مئات الجثث في ريف دمشق (صور)

Alleged mass graveyard in Damascus' Hussainia neighborhood
صورة تُظهر موقعًا يُعتقد أنه مقبرة جماعية في حي الحسينية بدمشق، سوريا (وكالة الأناضول)
15/12/2024-|آخر تحديث: 15/12/202407:12 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت صور حديثة التقطتها وكالة الأناضول عن وجود ما يُعتقد أنها مقبرة جماعية في منطقة الحسينية بريف العاصمة السورية دمشق، مما يثير تساؤلات بشأن مصير المعتقلين في سجون النظام السابق.

وأظهرت المشاهد المصورة أكثر من 100 حفرة يصل عمقها إلى نحو 20 مترًا، حيث يُرجح أنها تضم رفات أشخاص اعتقلهم نظام الأسد، دُفنت فوق بعضها البعض.

صورة تُظهر موقعًا يُعتقد أنه مقبرة جماعية في حي الحسينية بدمشق، سوريا
(وكالة الأناضول)

وكشف أيمن خليل، حارس المقبرة منذ عام 2015، تفاصيل مروعة عن عمليات الدفن التي شهدها. وقال خليل: “في إحدى المرات، وصلت شاحنة إلى المنطقة، وعند فتح بابها انبعثت رائحة كريهة أصابتني بالغثيان، مما اضطرني للابتعاد عن المكان”.

Alleged mass graveyard in Damascus' Hussainia neighborhood

وأضاف خليل: “كانوا يحضرون نحو 150 جثة في كل مرة يأتون فيها. يحفرون حفرة ويلقون الجثث فيها ثم يغادرون. في البداية كانوا يأتون نهارًا، ثم بدأوا العمل ليلًا”.

Alleged mass graveyard in Damascus' Hussainia neighborhood
(وكالة الأناضول)

وأشار الحارس إلى أن عمليات الدفن كانت تتم مرة أو مرتين أسبوعيًا، مؤكدًا أن مئات الأشخاص دُفنوا في هذه المقبرة.

Alleged mass graveyard in Damascus' Hussainia neighborhood
(وكالة الأناضول)

يأتي هذا الاكتشاف المروع بعد أيام من سيطرة المعارضة السورية على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، منهية بذلك حكم نظام حزب البعث الذي استمر 61 عامًا، و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.

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المصدر : الجزيرة مباشر

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