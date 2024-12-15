الجزيرة تدين اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمصور الشبكة في غزة أحمد اللوح

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمصورها أحمد بكر اللوح (39 عاما)، الذي استشهد، اليوم الأحد، بغارة جوية استهدفت موقعا للدفاع المدني في منطقة السوق بمخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، خلال تغطيته لعمليات إنقاذ لمدنيين استهدفهم قصف سابق.

وقالت شبكة الجزيرة في بيان إنها “إذ تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى زوجته وعائلته، فإنها تدعو كل المنظمات الحقوقية والإعلامية إلى إدانة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قتل طواقم العمل الصحفي بدم بارد والتهرب من مسؤوليته التي حددها القانون الدولي الإنساني، والسعي الحثيث لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة”.

وأوضحت الجزيرة “أن هذه الجريمة تأتي بعد أيام معدودة فقط من قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية منزل الزميل اللوح في حي الدعوة بمخيم النصيرات، حيث تم تدميره بشكل كامل في تلك الغارة”.

ولفتت الجزيرة إلى أن استشهاد اللوح يأتي في ظلال الذكرى الأولى لاستشهاد الزميل سامر أبو دقة، وإصابة الزميل وائل الدحدوح، ومن قبلهما استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة بمخيم جنين بالضفة الغربية عام 2022.

واستنكرت شبكة الجزيرة بشدة استمرار هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في غزة.

كما طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية ذات العلاقة باتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم البشعة، واعتماد آليات لوقف استهداف الصحفيين.

وأكدت الجزيرة التزامها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بحق صحفييها، وتضامنها التام مع الصحفيين في غزة حتى تحقيق العدالة ومعاقبة قتلة أكثر من 196 شهيدا من الإعلاميين الذي سقطوا في القطاع، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن بينهم 4 زملاء من شبكة الجزيرة الإعلامية.

وجددت الشبكة التزامها بتغطية ما يجري في القطاع وباقي الأراضي الفلسطينية رغم إغلاق مكاتبها في القدس ورام الله، وما يتعرض له مراسلوها وصحفيوها من استهداف ومضايقات متواصلة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قناة الجزيرة أن الزميل المصور أحمد اللوح استشهد أثناء تغطيته لقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأوضحت إدارة مستشفى العودة، أن الصحفي أحمد اللوح، استشهد نتيجة قصف جوي إسرائيلي استهدف نقطة تابعة للدفاع المدني في منطقة السوق بمخيم النصيرات.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بأن القصف استهدف طواقمه في مركز النصيرات؛ مما أدى إلى استشهاد 4 على الفور، بينهم متطوعان (أحدهما الصحفي اللوح الذي كان هناك حينها)، ومديران لمركزين، إضافة إلى إصابة 5 آخرين، 3 منهم بحالة خطرة.