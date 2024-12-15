شاهد: لحظة استهداف سيارات إسعاف بمحيط مستشفى كمال عدوان وتدمير مركز صحي في جباليا

شهدت غزة تصعيدًا خطيرًا، اليوم الأحد، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف أمام مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع، مما أسفر عن إصابة عدد من المسعفين والمارة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وأظهرت لقطات خاصة بثتها الجزيرة مباشر، لحظة استهداف مجموعة من المواطنين داخل مستشفى كمال عدوان.

قنابل مباشرة باتجاه سيارات الإسعاف

وكشف الدكتور حسام أبو صفية، عن استهداف طائرات مسيّرة من نوع “كواد كابتر” سيارات الإسعاف التي وصلت إلى ساحة المستشفى.

وأوضح أبو صفية أن الطائرات ألقت قنابل مباشرة باتجاه سيارات الإسعاف، مما زاد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة وعرّض حياة المسعفين والجرحى للخطر.

وفي حادث آخر، أفادت تقارير محلية باستهداف قوات الاحتلال لمواطنين في منطقة مواصي رفح جنوبي غزة، أثناء محاولتهم استعادة بعض أغراضهم من تحت الركام، مما أدى إلى وقوع إصابات وسط حالة من الفوضى في المنطقة.

تدمير مركز صحي في جباليا

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة تدمير مركز (أبو شباك) الصحي في جباليا البلد بشكل كامل جراء القصف الإسرائيلي. وكان المركز يقدّم خدمات الرعاية الأولية بمستواها الثالث، ويضم مركزًا للصحة النفسية المجتمعية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والصحي في القطاع.

ويشمل المركز مجموعة من الخدمات الصحية الأساسية، هي: الرعاية قبل الولادة وبعدها، ورعاية الطفل، والطب العام، والعلاج الطبيعي، وخدمات الطوارئ، والأمراض الجلدية، وطب الأذن والأنف والحنجرة، والصحة النفسية، وخدمات المختبر والصيدلية، والتغذية، والزيارات المنزلية. كما يحتوي على مرافق متقدمة تشمل أجهزة الأشعة وتصوير الموجات فوق الصوتية.

تحذير من “كارثة خطيرة”

وفي سياق متصل، حذر محمد أبو عفش، مدير منظمة الإغاثة الطبية في قطاع غزة، اليوم، من حدوث “كارثة بيئية خطيرة” بسبب تكدس جثث الشهداء في الشوارع، جراء الإبادة الإسرائيلية المستمرة في مناطق شمالي القطاع.

وأضاف أبو عفش، في بيان صحفي، أن هناك أعدادًا كبيرة من جثث الشهداء في الشوارع لا يمكن الوصول إليها، مشيرًا إلى أن “الكلاب الضالة والقطط تنهش الجثث المتكدسة ما ينذر بكارثة بيئية خطيرة”.

ويأتي تصعيد الاحتلال مع استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، وتزايد استهداف المنشآت الصحية والمدنيين، وسط دعوات دولية إلى وقف العنف وفتح ممرات آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية.

ويمكن تلخيص أبرز أحداث اليوم الـ436 من العدوان فيما يلي:

شمال القطاع: استمرار استهداف المدنيين والمنشآت

قوات الاحتلال تواصل تدمير وإحراق المنازل في جباليا وبيت لاهيا.

استشهاد 15 مواطنًا وإصابة آخرين إثر اقتحام جيش الاحتلال مدرسة خليل عويضة في بيت حانون، التي كانت تؤوي نازحين.

استشهاد مواطن وزوجته واثنتين من بناته، وإصابة آخرين بقصف مدفعي لعائلة الزعانين بشارع السلطان عبد الحميد في بيت حانون.

شهيد وإصابات في قصف خيمة تؤوي نازحين في عزبة بيت حانون.

شهيدان ومصابون إثر استهداف الاحتلال تجمعًا للمواطنين بمحيط مستشفى كمال في مشروع بيت لاهيا.

شهيد بقصف عيادة أبو شباك الحكومية في جباليا البلد.

مدينة غزة: استمرار القصف واستهداف المنازل

4 شهداء وعدد من الإصابات في قصف منزل لعائلة مطر بشارع النفق وسط المدينة.

3 شهداء أشقاء من عائلة طوطح بقصف منزلهم في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

4 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف منزل لعائلة عروق في حي الشيخ رضوان شمال غربي غزة.

شهيد وإصابات في قصف شقة لعائلة العطل في الشيخ رضوان.

استشهاد 9 مواطنين وإصابة العشرات في قصف طائرات الاحتلال مدرستي الماجدة وسيلة والعائلة المقدسة غربي المدينة.

وسط القطاع: قصف متواصل ومجازر مروعة

استشهاد الصحفي محمد جبر القريناوي وزوجته مرام وأبنائهم الثلاثة إثر استهداف منزلهم.

إصابة 8 مواطنين أحدهم بحالة خطرة إثر قصف خيمة تؤوي نازحين غرب دير البلح.

إصابات إثر قصف مدفعي استهدف عمارة راضي في مخيم النصيرات.

استشهاد 4 مواطنين إثر قصف خيمة نازحين غرب دير البلح، بعد ساعات من استهداف مبنى بلدية دير البلح الذي أدى إلى استشهاد رئيس البلدية دياب الجرو و10 آخرين.

جنوب القطاع: توسع العمليات واستهداف واسع