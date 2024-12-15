تقرير: خطر هائل ينتظر السوريين لدى عودتهم إلى ديارهم وخاصة الأطفال

حذر خبير بارز في إزالة الألغام الأرضية من أن حجم الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في سوريا يشكل تهديدًا كبيرًا، خاصة للأطفال العائدين مع أسرهم بعد سقوط النظام السوري.

ووفقًا لمنظمة (هالو تراست)، وهي أكبر منظمة لإزالة الألغام الأرضية في العالم، زادت مكالمات الطوارئ الواردة من السوريين بمقدار عشرة أضعاف منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث يشعر المواطنون بالقلق من الألغام الأرضية والقنابل غير المنفجرة.

“خريطة حرارية”

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأن المنظمة أعدت “خريطة حرارية” لتحديد المناطق الملوثة بملايين الذخائر العنقودية والألغام والأسلحة غير المنفجرة، التي تنتشر في مساحات واسعة من المدن والبلدات السورية.

وأشار كالوم بيبلز، المشرف على عمليات المنظمة في الشرق الأوسط، إلى أن “الإرث المميت للحرب الأهلية” يجعل من الضروري توخي الحذر، إذ قد يعود المواطنون إلى مجتمعات تعج بالأخطار المتمثلة في هذه المتفجرات.

وتعمل المنظمة الخيرية، التي تتخذ من أسكتلندا مقرًّا لها، حاليًّا على تقييم الوضع في سوريا لتحديد إمكانية توسيع نطاق عملياتها، بهدف التعامل مع هذا التحدي الكبير الذي يهدد سلامة العائدين.