صور حصرية.. جثث محترقة ومتناثرة بعد اقتحام الاحتلال مدرسة في بيت حانون (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر بقايا جثث متفحمة لشهداء حُرقوا أحياءً بأيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة خليل عويضة بعزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

واستشهد وأصيب 15 فلسطينيًّا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة خليل عويضة بعد محاصرتها فجر اليوم الأحد، واعتقلت قوات الاحتلال الشبان الموجودين فيها.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت الرجال في المدرسة، وأجبرت النساء والأطفال على النزوح قسرًا.

استهداف الزوارق والمستشفيات

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 19 شخصًا منذ الليلة الماضية جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني إثر قصف من مسيَّرة إسرائيلية على خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية وأطلقت الرصاص من الدبابات على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة رفح.

واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية مراكب الصيادين في بحر مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية إن جيش الاحتلال يستهدف المستشفى ومحيطه.

وأظهرت صور قصف مسيَّرات الاحتلال لساحة مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأطلقت قوات الاحتلال قذائف دخانية بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمالي القطاع.

واستشهد فلسطينيان إثر قصف من طائرة مسيَّرة (كوادكابتر) على حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة راضي في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.