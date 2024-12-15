عشرات الشهداء والمصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في غزة (فيديو)

استشهد 22 فلسطينيا على الأقل وجُرح العشرات في قطاع غزة، اليوم السبت، نتيجة القصف والغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد 5 بينهم طفلة، وأصيب آخرون في مخيم البريج وسط القطاع، إثر غارة للاحتلال على منزل لعائلة القريناوي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شخصا استشهد وأصيب آخرون، بعد أن قصف الاحتلال عددا من الأشخاص قرب “دوار أبو عطايا” شرق المخيم.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد الصحفي محمد جبر القريناوي، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بدء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 195 صحفيا وصحفيةً.

وأعلن المكتب استشهاد الصحفي محمد حامد بعلوشة، في وقت سابق اليوم السبت.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد 4 وأصيب آخرون بعد استهداف جيش الاحتلال خيمة لنازحين، ونُقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وفي وقت سابق السبت، استشهد 10 أشخاص على الأقل، بينهم دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح، وأصيب العشرات بعد استهداف طيران الاحتلال لمبنى بلدية دير البلح الذي يعيش به نازحون.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال لتجمُّع عدد من الأشخاص في حي النصر غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق السبت، قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الماجدة وسيلة في غزة، التي يعيش بها مئات من النازحين، مما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وجرح العشرات.

واستشهد نحو 45 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 106 آلاف جراء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.