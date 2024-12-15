علم الثورة في طابور الصباح ودخول الفصول بالزغاريد.. مدارس سوريا وجامعاتها تعيد فتح أبوابها (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر استئناف الدراسة، اليوم الأحد، في سوريا لأول مرة منذ إسقاط نظام الأسد، بعد توقفها لمدة أسبوعين.

وفي مدرسة الشروق بإدلب شمالي سوريا، وبينما يقف الطلاب في صفوف يحملون علم الثورة السورية ويؤدون تمارين الصباح، قال مدير المدرسة للجزيرة مباشر “الحمد لله عدنا إلى المدارس بعد أن تم تحرير جميع سوريا من آل الأسد وزبانيته”.

وتابع “عدنا متشوقين للدوام بعد تعليق لمدة أسبوعين، ومن فضل الله علينا أن عدنا معززين مكرمين منصورين، وإن شاء الله يعود جميع المهجَّرين إلى قراهم وبلدانهم بعد أن يتم إعمارها وتعود جميع المدارس لتفتح أبوابها”.

وعن عدد الطلاب في المدرسة، قال “هناك نحو 1200 طالب في المدرسة على فترتين صباحية ومسائية”.

جيل الثورة

وبينما كان أحد الطلاب يتلو القرآن الكريم في طابور الصباح، قال أحد المعلمين للجزيرة مباشر”استطعنا بفضل الله أن نقصم ظهر طاغية الشام بشار الأسد الذي نصَّب نفسه إلهًا على الناس، وأذاقهم من العذاب أصنافًا، لقد هلك في شر أعماله وغرق في مستنقع ظلمه وظلامه”.

وأضاف “الحمد لله يعود طلاب مدرستنا الشروق، جيل المستقبل، أمل الأمة، جيل الثورة، إلى المدارس بهمّة قوية، يعلو محياهم التفاؤل والدخول إلى ساحات العلم بهمة واقتدار”.

بداية جديدة

وقال معلم آخر “بداية جديدة بعد أن توجنا الله بالنصر وحقق لنا أمانينا، وكتب لنا هذه الانطلاقة الجديدة في هذه المدرسة، وكلنا ثقة وأمل في المجاهدين الأبطال وأن تكون بداية لنا، نحن على ثغر عظيم من أجل إعداد هذا الجيل الطيب من أجل تحقيق الهدف المنشود”.

وأضاف “كما رأيتم خرج الشباب أطفالًا صغارًا من حلب بالباصات، وقالوا نعود لها ونحن شباب، الحمد لله عادوا شبابًا، وهؤلاء الأطفال الصغار هم جيل وعماد المستقبل الذي نحقق به أفضل الأمنيات”.

بالزغاريد دخلوا فصول الدراسة

كما رصدت الجزيرة مباشر عودة الدراسة في مدارس العاصمة دمشق، وفي إحدى المدارس الثانوية قام الطلاب بإزالة صور الرئيس المخلوع بشار الأسد وتماثيله.

وفي مدينة دير الزور، رصدت الجزيرة مباشر عودة الطالبات في إحدى المدارس الثانوية إلى مدرستهن وسط فرحة عارمة وزغاريد، ورددت الطالبات هتافات “ارفع راسك فوق إنت سوري حر” “عاشت سوريا حرة أبية” “حرية للأبد غصب عنك يا أسد”.

وكان رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير قد أعلن أن المؤسسات التعليمية بما في ذلك المدارس والجامعات، ستستأنف عملها بدءًا من اليوم الأحد.

وفجر 8 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.