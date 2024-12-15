مشاهد جوية مسربة تكشف: مسيّرات الاحتلال تراقب تحركات الأهالي الباقين في شمال غزة المحاصر (فيديو)

أظهرت مشاهد جوية حصلت عليها الجزيرة مباشر حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة المحاصر، وتحديدا في منطقة جباليا ومخيمها، وحي القصاصيب ومقبرة الفالوجا.

وأظهرت المشاهد أحياءً سكنية مهدمة كليًّا، ومركبات وسيارات محطمة، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية والشوارع.

وتكشف المشاهد المسربة من طائرة مسيّرة إسرائيلية تعرضت للاختراق، عمليات رصد ومسح لأي جسم يتحرك في المنطقة، تمهيدا لقصف الأهداف المحددة لاحقا.

كما تظهر المشاهد دخول مسيّرة صغيرة في إحدى البنايات للبحث عن مقاومين واستطلاع الوضع داخل البناية.

وتظهر في المشاهد منازل مدمرة كليًّا، وركاما منتشرا في كل مكان، واشتعال النيران في بعض المنازل وتصاعد دخان كثيف جراء قصف جيش الاحتلال.

وفي الوقت نفسه، أظهرت المشاهد أحد المواطنين وهو يحاول ري قطعة صغيرة جدا من الأرض بهدف زراعتها، وحركة خفيفة لأفراد في الشوارع المدمرة.

جثامين متفحمة بمدرسة قصفها الاحتلال

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة وجود جثامين متفحمة لشهداء فلسطينيين داخل مدرسة خليل عويضة في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، التي اقتحمها وقصفها جيش الاحتلال بعد حصارها.

وفي بيان له، قال الجهاز نقلا عن عائلات نازحة إن ما بين 10 و15 جثمانا تفحمت جراء الحرائق الناتجة عن قصف الاحتلال المكثف الذي استهدف غرف ومرافق المدرسة، التي كانت تؤوي نحو 1500 نازح.

وبحسب الجهاز، أشارت العائلات إلى أن عددا من الجثامين المتحللة شوهدت في الأزقة والشوارع المحيطة، ومنازل مجاورة تعرضت لقصف عنيف، بينها منزلان لعائلة عبد الدايم، حيث لا تزال جثث عالقة تحت الأنقاض، مع سماع أصوات استغاثة تطالب بإنقاذ العالقين.

وأدان الدفاع المدني، استمرار جيش الاحتلال في استباحة دماء المدنيين العزل وتصعيد جرائمه بحقهم، مستغلا التعتيم الإعلامي وعرقلة عملهم.

ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق مختلفة من قطاع غزة خاصة محافظة الشمال التي ينفذ فيها جيش الاحتلال عملية عسكرية منذ 5 أكتوبر الماضي بدأها باجتياح بري للمنطقة.