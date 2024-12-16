أطفال بدون رؤوس.. شهادات صادمة على مجزرة للاحتلال بمدرسة إيواء في خان يونس (فيديو)

روى مواطنون في قطاع غزة وعاملون في الدفاع المدني والقطاع الصحي شهادات صادمة عن آثار الهجوم الذي نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة مكتظة بالنازحين تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أمس الأحد، والذي أسفر عن استشهاد 20 شخصًا معظمهم أطفال.

وقال أسعد السقا، أحد العاملين بالدفاع المدني في خان يونس، للجزيرة مباشر، إنه بسبب عدم توفر الوقود والبنزين اضطر العاملون بالقطاع للذهاب إلى المدرسة المستهدَفة بسيارات الإسعاف وليس الإطفاء، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء والمصابين.

وأضاف “كان بإمكاننا إنقاذ الأرواح ولكننا لم نتمكن من ذلك، بالتأكيد قدَّمنا الخدمة لكننا غير راضين عنها”.

من جهته، أوضح مدير المستشفيات الدكتور محمد زقوت أن الاستهداف هذه المرة كان لمدرسة مقابل مستشفى ناصر، وأن الاستهداف كان عنيفًا لدرجة أنه أدى إلى اهتزاز مبنى المستشفى بالكامل.

وأردف “الإصابات والشهداء معظمهم من الأطفال، والشهداء وصلوا إلينا عبارة عن أشلاء. ما يتعرض له الفلسطينيون هو مذبحة بالفعل”.

حالة من الصدمة

وعبَّر شهود عيان عن صدمتهم الشديدة بسبب الهجوم، وقالت أم محمد عاشور “نحن مدنيون لا سياسيون ولا إرهابيون، نزحنا عدة مرات حتى استقر بنا الحال في المدرسة. استيقظنا على صوت انفجار كبير بالدور الثاني، وشهدنا جثامين الأطفال وهي أشلاء، لماذا يفعلون بنا هكذا؟”.

وأضافت “استشهدت امرأة وبناتها وبينهن مصابات، أشهد أنهن نمن بدون عشاء، لم أعد أشعر بالأمان داخل مدرسة الأونروا، لأنه من المفترض أنها آمنة”.

أما أحمد الحاج فتحدَّث بهلع عن هول ما رأى، وقال “الانفجارات شالت الأخضر واليابس، كل ما بالمدرسة تأثر، هم استهدفوا هذه الجهة لكن من بالجهة المقابلة تأثروا”.

وأضاف “ليأتِ العالم ويرى ماذا يحدث لنا هنا، لقد تعبنا كثيرًا، أين نذهب؟ هذه المدرسة من المفترض أنها آمنة وفق ما أعلنه الاحتلال، وهم الذين طلبوا منا العودة إلى خان يونس”.

أما الطفل محمد عبد العزيز فروى بفزع ما رآه، قائلًا “رأيت الأطفال ورؤوسهم منفجرة، الشهداء أشلاء، ارتعبت وذهبنا إلى مدرسة نزوح أخرى، لكن لا يوجد مكان، اضطررنا للعودة إلى هنا مرة أخرى، لا يوجد مكان آمن في غزة”.