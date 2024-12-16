جد “روح الروح”.. استشهاد خالد نبهان بغارة على النصيرات وهذا آخر ما نشره عبر منصاته (شاهد)

“هل نلتقي فالبعد مزق خافقي؟ هل نلتقي من بعد شوقٍ محرقِ؟”

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد خالد نبهان “أبو ضياء”، الذي اشتهر بعبارة “روح الروح” أثناء توديع حفيدته ريم، وذلك في قصف إسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم الاثنين.

واستهدف جيش الاحتلال مخيم النصيرات وسط غزة بقذائف المدفعية، ما خلّف عددًا من الشهداء والجرحى، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في مخيم النصيرات.

واشتهر خالد النبهان، بمقطع فيديو كان يحمل فيه حفيدته الشهيدة ريم في الشهر الثاني من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان يواسي نفسه بينما كان يقبّلها ضاحكًا “روح الروح هذه” وكان يلعب معها وكأنها لا تزال حية في مشهد أبكى الملايين.

آن للشيخ نبهان أن يلتقي مع روحه #روح_الروح pic.twitter.com/QE3S1Ljune — هبة شوكري Hiba Shookari (@hibashookari) December 16, 2024

وظل الجد الذي ودّع أحفاده في مشهد مؤثر وأصبح أيقونة للصمود والصبر، يتنقل بين عائلات الشهداء والمصابين يواسيهم بذكر آيات من القرآن وأجزاء من السيرة النبوية، والاستشهاد بما حدث له.

وانتشرت له العديد من المشاهد، وكان في أحدها يواسي طفلة بُترت قدماها جراء غارة إسرائيلية.

“هذه سبقتك على الجنة”.. جد فلسطيني يأسر القلوب مجددًا بكلمات مؤثرة لطفلة بُترت قدمها جراء القـ ـصـ ــف الإسرائيلي على قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/xQNNd6vWPn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2023

“هل نلتقي؟”

وكان آخر ما نشره خالد النبهان عبر فيسبوك قبل أسبوع، مقطع بعنوان “نحن على العهد باقون يا بلادي”، وأرفقه بوسم “روح الروح”.

وظهر فيه النبهان بصورة ثابتة له رافعًا علامة النصر، بينما تظهر كلمات من أنشودة “هل نلتقي؟” على الصورة، تقول “هل نلتقي فالبعد مزق خافقي؟ هل نلتقي من بعد شوقٍ محرقِ؟”.