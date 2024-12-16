سياسة|قطاع غزة

جد “روح الروح”.. استشهاد خالد نبهان بغارة على النصيرات وهذا آخر ما نشره عبر منصاته (شاهد)

“هل نلتقي فالبعد مزق خافقي؟ هل نلتقي من بعد شوقٍ محرقِ؟”

الجد الفلسطيني خالد نبهان يأسر القلوب مجددًا أثناء مواساة أم فقدت ابنيها في غارة إسرائيلية
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16/12/2024-|آخر تحديث: 16/12/202412:31 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد خالد نبهان “أبو ضياء”، الذي اشتهر بعبارة “روح الروح” أثناء توديع حفيدته ريم، وذلك في قصف إسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم الاثنين.

واستهدف جيش الاحتلال مخيم النصيرات وسط غزة بقذائف المدفعية، ما خلّف عددًا من الشهداء والجرحى، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في مخيم النصيرات.

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واشتهر خالد النبهان، بمقطع فيديو كان يحمل فيه حفيدته الشهيدة ريم في الشهر الثاني من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان يواسي نفسه بينما كان يقبّلها ضاحكًا “روح الروح هذه” وكان يلعب معها وكأنها لا تزال حية في مشهد أبكى الملايين.

وظل الجد الذي ودّع أحفاده في مشهد مؤثر وأصبح أيقونة للصمود والصبر، يتنقل بين عائلات الشهداء والمصابين يواسيهم بذكر آيات من القرآن وأجزاء من السيرة النبوية، والاستشهاد بما حدث له.

وانتشرت له العديد من المشاهد، وكان في أحدها يواسي طفلة بُترت قدماها جراء غارة إسرائيلية.

“هل نلتقي؟”

وكان آخر ما نشره خالد النبهان عبر فيسبوك قبل أسبوع، مقطع بعنوان “نحن على العهد باقون يا بلادي”، وأرفقه بوسم “روح الروح”.

وظهر فيه النبهان بصورة ثابتة له رافعًا علامة النصر، بينما تظهر كلمات من أنشودة “هل نلتقي؟” على الصورة، تقول “هل نلتقي فالبعد مزق خافقي؟ هل نلتقي من بعد شوقٍ محرقِ؟”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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