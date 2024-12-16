السودان.. “رايتس ووتش” تتهم الدعم السريع بارتكاب اغتصاب جماعي واستعباد جنسي

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في السودان بارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في جنوب البلاد.

وأكدت المنظمة في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، أن عشرات من النساء والفتيات تراوح أعمارهن بين 7 و50 عاما، عانين العنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب جماعي واستعباد جنسي، في ولاية جنوب كردفان.

وبحسب المنظمة، فقد اغتُصب الكثير من الضحايا الجماعي في منازلهن أو منازل جيرانهن وأمام عائلاتهن غالبا، كما اختطفت بعضهن واستُعبدن.

اغتصاب أمام الأطفال

وروت امرأة نوبية عمرها 35 عاما أن 6 مقاتلين من قوات الدعم السريع “يرتدون زيا باللون الكاكي اقتحموا مسكن” عائلتها، “وقال أحد الرجال: يا نوبية، اليوم يومك”. ثم اغتصبها الرجال جميعًا.

وأضافت “حاول زوجي وابني الدفاع عني، فأطلق أحد مقاتلي الدعم السريع النار عليهما وقتلهما. ثم استمروا في اغتصابي”، بحسب التقرير.

وقالت امرأة ثانية عمرها 18 عامًا إن “مقاتلي قوات الدعم السريع أخذوها في فبراير/شباط مع 17 امرأة وفتاة أخريات من فايو إلى قاعدة عسكرية، حيث احتُجزن مع مجموعة من 33 امرأة وفتاة كن هناك أصلًا”.

وتابع التقرير “تحت السيطرة الكاملة لخاطفيهن من قوات الدعم السريع، احتُجزت النساء والفتيات في ظروف استعباد، وفي بعض الأحيان رُبطن بالسلاسل”، وأضاف “كل يوم لثلاثة أشهر، اغتصب المقاتلون النساء والفتيات وضربوهن، ومن بينهن الضحية البالغة من العمر 18 عامًا، وهي جرائم تشكل أيضا استعبادا جنسيا”.

قتل العائلة والانفراد بالضحية

وروى التقرير كذلك قصة هبة (22 عامًا) التي فرت من منزلها في كادقلي التي اجتاحها القتال أيضا أواخر عام 2023. وبينما كانت عائلتها تمر عبر ضواحي بلدة قريبة، “اقترب منهم أفراد قوات الدعم السريع بزيهم الرسمي وأجبروهم على الركوع على الأرض، ثم أمروا الأسرة باتباعهم. رفضت عائلة هبة، فبدأ المقاتلون إطلاق النار، فقتلوا والدها ووالدتها وزوجها”.

وروت هبة “بعد ذلك قالوا إلى أين أنت ذاهبة؟ سنستخدمك ثم نتخلص منك، اغتصبني الخمسة جميعهم، واحدا تلو الآخر. كان أطفالي بجواري مباشرة، يشاهدون ويبكون. قالوا لأطفالي أن يصمتوا ثم اغتصبوا أختي أيضا”.

وباء عنف جنسي

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر قد حذّر الشهر الماضي خلال زيارة للسودان من وباء عنف جنسي تعانيه النساء في البلد الغارق في الحرب، محذّرا من أن نطاق هذه الاعتداءات الجنسية “غير مقبول”.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول قالت الأمم المتحدة في تقرير إنّ جرائم الاغتصاب في السودان أصبحت “معممة”.

ومنذ إبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي.

وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وشردت أكثر من 11 مليون شخص وتسبّبت فيما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في الذاكرة الحديثة.