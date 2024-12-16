السيسي: يدي لم تلطخ بالدماء ولم تصادر أموالا من أحد (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في معرض حديثه عن التطورات الإقليمية، إن يده لم تتلطخ بالدماء وإنه لم يصادر أموالًا من أحد.

جاء ذلك في لقاء عقده السيسي، أمس الأحد، مع عدد من الإعلاميين والصحفيين في مقر القياد الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.

وقال السيسي “موقع سوريا الجيوسياسي قوي، لكن في نفس الوقت فيه محددات تحكمها، إلى أن يشاء الله أن ينجي البلاد بأصحابها وليس بمعجزات، من يتخذ القرار هم أصحاب البلد يا يهدوها يا يبنوها”.

وأضاف “رغم كل الجهد الأمني عندنا، يمكن أن يكون فيه جماعات أو عناصر خلايا نائمة، لكنه بالأخير خطر داخلي”.

“الناس في مصر منتبهة ومستحملة”

وتابع “بفضل اصطفاف المصريين المستمر رغم كل التحديات، هو اللي حمى بلدهم، وجود المؤسسات شيء جيد، لكن فيه إرادة شعب، أراد وفهم، وخلوا بالكوا من الكلمة دي، المصريين أرادوا وفهموا، ولم يريدوا فقط، بدليل أنه كان رد فعلهم تجاه كل التطورات رد فعل واعي، ترون مواقع التواصل وتعليقات الناس، ما يقال هو ما يطمئنني، أن الناس في مصر منتبهة ومستحملة عشان بلدها”.

وأكمل موجهًا حديثه للإعلاميين “متقلقوش، ليه؟ حاجتين أنا معملتهومش، إيدي لا اتعاصت بدم حد ولا إيدي خذت مال حد، طول ما المصريين على قلب رجل واحد وإيد واحد، مع جيشهم وشرطتهم محدش هيقدر يعمل حاجة”.

وردًّا على أسئلة الصحفيين، أكد الرئيس المصري “قوة وجاهزية أجهزة الدولة، وبشكل خاص القوات المسلحة والشرطة المدنية على مواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية”.