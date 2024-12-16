تقرير: تقدُّم “غير مسبوق” في مفاوضات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الاثنين، أن المفاوضات بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شهدت ” تقدمًا غير مسبوق”، وفقًا لمصادر إسرائيلية رفيعة ومطلعة.

وتابعت “مع ذلك، حذرت تلك المصادر من أن الاتفاق المحتمل قد يُبقي بعض المختطفين في الأسر لفترة طويلة، ما لم توافق إسرائيل على تقديم تنازلات كبيرة تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار”.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الأسبوع الجاري يُعد “حاسمًا”، حيث من المتوقع أن ترد حماس على مقترح تم تقديمه مؤخرًا.

“تقدم بطيء لكنه إيجابي”

وبحسب الهيئة، رغم أن التقدم في المفاوضات وُصف بأنه بطيء “لكنه إيجابي”، وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التزام حكومته بإعادة الأسرى لدى المقاومة في غزة، مشددًا على أن “الحديث الأقل عن الصفقة قد يُسهم في نجاحها”.

في سياق متصل، أجرى نتنياهو محادثات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تناولت تعزيز التعاون الإقليمي ومناقشة الجهود المبذولة لإتمام الصفقة.

كما أكد على استمرار إسرائيل في مواجهة التهديدات الإقليمية، بما في ذلك منع تسليح إيران لحزب الله، مع الإشارة إلى عمليات عسكرية استهدفت قدرات النظام السوري السابق مؤخرًا.