تقرير: صواريخ حزب الله تسببت في تضرر نحو نصف مباني بلدة إسرائيلية

كشف إعلام إسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تضرر نحو نصف المباني في بلدة المطلة القريبة من الحدود اللبنانية، جراء صواريخ أطلقها حزب الله منذ بداية الحرب وحتى وقف إطلاق النار.

وقال موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي “من بين 450 منزلا في المطلة، أُصيب 210 منازل بإصابات مباشرة أو شظايا أو انفجار”.

وأضاف أنه “تم إطلاق حوالي 1600 صاروخ وقذيفة هاون على البلدة وحوالي 450 صاروخا مضادا للدروع، كما انفجرت صواريخ وقذائف هاون عديدة في المناطق الزراعية”.

وتابع “منذ وقف إطلاق النار، بدأ السكان (النازحون منذ بداية الحرب) يأتون لرؤية منازلهم، واكتشف الكثيرون الأضرار التي لحقت بها”، وفق الموقع.

أضرار جسيمة بالبنية التحتية

وتابع أنه “لحقت أيضا أضرار جسيمة بالبنية التحتية في البلدة: الطرق وأنظمة الاتصالات والكهرباء وأنابيب المياه، بالإضافة إلى البساتين”.

وأفاد الموقع بأنه كان يعيش 1650 شخصا في المطلة بمنطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل، وجرى إخلاء البلدة بعد حوالي أسبوعين من بدء الحرب في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويقول سكان البلدات والمدن الإسرائيلية في الشمال إنهم يريدون من الحكومة ترميم الأضرار في منازلهم، لكن تقديرات بعض وسائل الإعلام تفيد بأن الكثير من سكان الشمال لن يعودوا إلى منازلهم.

وقبل وقف إطلاق النار، أطلق حزب الله آلاف الصواريخ على مستوطنات ومدن عديدة في إسرائيل.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومنذ فجر 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.