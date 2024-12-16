جولة للجزيرة مباشر داخل جامعة حلب بعد عودة الدراسة (فيديو)

أبدى طلبة بجامعة حلب السورية سعادتهم بعودة الدراسة مرة أخرى بعد أن مروا بظروف قاسية خلال الفترة الماضية.

وأعربوا، في لقاءات مع الجزيرة مباشر، عن أملهم أن يتعاون الجميع من أجل بناء سوريا الحرة.

وأظهرت جولة قامت بها الجزيرة مباشر في الجامعة عن توافد أعداد كبيرة من الطلبة إلى مقار كلياتهم لمواصلة الدراسة.

وقال رئيس لجنة تسيير الجامعة للجزيرة مباشر إنه تم تنظيم حملات تطوعية لتنظيف مباني الجامعة بعد أن تضرر بعضها جراء قصف النظام المخلوع.

وأشار إلى وجود نحو 100 ألف طالب يدرسون بالجامعة، إضافة إلى نحو 4 آلاف طالب دراسات عليا، عادوا جميعًا لمتابعة دراستهم بالجامعة.