شاهد: لحظات طلاء الطائرات المدنية في مطار دمشق بـ”علم الثورة السورية”

اعتمدت إدارة مطار دمشق، وضع العلم السوري الجديد على كافة الطائرات المدنية، بدلًا من العلم الذي كان مستخدمًا خلال عهد بشار الأسد.

وقام المختصون بطلاء علم الثورة الذي اعتمدته القيادة الجديد في سوريا، بعد أن كان مستخدمًا إبان الثورة وفي المناطق الشمالية لسوريا فقط.

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تغيير علم النظام القديم البائد بعلم الثورة السورية الجديد على الطائرات المدنية في مطار دمشق الدولي pic.twitter.com/eTkcGf1c8Z — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) December 14, 2024

وأمس الاحد، رصدت كاميرا الجزيرة مباشر استئناف الدراسة، في سوريا لأول مرة منذ إسقاط نظام الأسد، بعد توقفها لمدة أسبوعين.

وفي مدرسة الشروق بإدلب شمالي سوريا، وقف الطلاب في صفوف يحملون علم الثورة السورية.

🚨مشاهد متداولة توثق قيام عمال برسم ألوان العلم السوري الجديد على الطائرات السورية في مطار دمشق الدولي، تمهيداً لاستئناف رحلاتها الجوية. pic.twitter.com/tQEoQIWeIo — بالعربية | BRICS PLUS (@BRICSPLUSA) December 15, 2024

وفي العام 2011، تبنّى الثّوار “علم الاستقلال” رمزًا لهم ضد النظام السوري، واستمر يمثّل المعارضة السورية لنحو 14 عاما، إلى حين تمكّنها من خلع بشار الأسد يوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، فصار يمثل الحكومة الانتقالية الجديدة.