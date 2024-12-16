سياسة|سوريا

شاهد: لحظات طلاء الطائرات المدنية في مطار دمشق بـ”علم الثورة السورية”

أول طائرة يرسم عليها علم سوريا الثورة

رسم علم الثورة السورية على الطائرات
رسم علم الثورة السورية على الطائرات (منصات التواصل)
16/12/2024-|آخر تحديث: 16/12/202401:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اعتمدت إدارة مطار دمشق، وضع العلم السوري الجديد على كافة الطائرات المدنية، بدلًا من العلم الذي كان مستخدمًا خلال عهد بشار الأسد.

وقام المختصون بطلاء علم الثورة الذي اعتمدته القيادة الجديد في سوريا، بعد أن كان مستخدمًا إبان الثورة وفي المناطق الشمالية لسوريا فقط.

وأمس الاحد، رصدت كاميرا الجزيرة مباشر استئناف الدراسة، في سوريا لأول مرة منذ إسقاط نظام الأسد، بعد توقفها لمدة أسبوعين.

وفي مدرسة الشروق بإدلب شمالي سوريا، وقف الطلاب في صفوف يحملون علم الثورة السورية.

وفي العام 2011، تبنّى الثّوار “علم الاستقلال” رمزًا لهم ضد النظام السوري، واستمر يمثّل المعارضة السورية لنحو 14 عاما، إلى حين تمكّنها من خلع بشار الأسد يوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، فصار يمثل الحكومة الانتقالية الجديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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