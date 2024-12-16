“ولعت الدنيا ولعت”.. سرايا القدس تنفذ عملية “استحكام مدفعي” ضد جيش الاحتلال في جباليا (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، إن المشاهد لعملية استحكام مدفعي استهدفت مقر قيادة وسيطرة للاحتلال وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

“ولعت الدنيا ولعت”

وتضمنت المشاهد لحظة تجهيز مكان ورصد تجمعات وآليات جنود الاحتلال، ورصد تمركزها قبيل تنفيذ العملية، إضافة إلى توثيق سقوط القذائف في المنقطة المستهدفة.

وقال أحد المقاتلين فرحًا بنجاح العملية “ولعت الدنيا ولعت”.

وأعلنت سرايا القدس، استهداف مقاتليها بقذيفة “تاندوم” آلية عسكرية إسرائيلية من نوع “ميركافا” في محيط مدارس “أبو حسين” وسط مخيم جباليا اليوم الاثنين.

وتأتي عمليات المقاومة بعد أكثر من 14 شهرًا من العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، جوًّا وبرًّا وبحرًا، مؤكدة أن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من القضاء على المقاومة في غزة.