أبرز عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في اليوم 438 من الحرب على غزة (فيديو)

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 438 من الحرب على القطاع المحاصر.

كتائب الشهيد عز الدين القسام

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الإجهاز على 3 جنود من قوات جيش الاحتلال بعد الاشتباك مع قوة راجلة غرب معسكر جباليا شمالي القطاع.

وقالت القسام إن مقاتليها شاهدوا مروحيات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تجلي القتلى والمصابين.

كما أعلنت تفجير منزل مفخخ في قوة من جيش الاحتلال قوامها 11 جنديا وإيقاعهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند بعبوة “شواظ” وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

سرايا القدس

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطعا مصورا لقصف جنود الاحتلال وآلياته في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

كما أعلنت سرايا القدس قصف تجمعات جنود الاحتلال وآلياته في محيط مسجد العطار جنوب غرب مدينة رفح بقذائف الهاون النظامي (عيار 60).

وذكرت أنها قصفت أيضا مقر قيادة وسيطرة تابعا للاحتلال في موقع “أبو عريبان” بمحور “نتساريم” بقذائف الهاون.

كتائب المجاهدين

عرضت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مقطعا مصورا لقصف تمركز لجنود الاحتلال في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بصواريخ حاصب التكتيكية.

كتائب الأقصى

أعلنت كتائب الأقصى قصف مقر قيادة وسيطرة تابع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الصداقة التركي بمحور “نتساريم” بصاروخين “107”.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد وجندي خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.