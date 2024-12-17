“أشبه بالقبر”.. نازح في غزة ينشئ خيمتين تحت الأرض لحماية أسرته من قصف الاحتلال (فيديو)

أنشأ نازح في قطاع غزة خيمتين تحت الأرض لحماية أسرته وتجنب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقال تيسير عبيد (37 عامًا) للجزيرة مباشر إنه اضطر إلى إنشاء الخيمة تحت الأرض خوفًا من تعرُّضها للشظايا الناتجة عن قصف الخيام المجاورة أو إطلاق الرصاص.

وذكر أنه يعيد حفر الخيمة الأولى على مستوى مترين تحت الأرض، بعد أن كانت على مستوى أعلى في السابق.

وأشار إلى أن أسرته المكونة من 10 أفراد تعيش بشكل أفضل في الخيمة داخل الحفرة، رغم أنها “أشبه بالقبر”.

وأوضح عبيد أن الفكرة جاءته بسبب نقص الإمكانات وعدم توفر المواد اللازمة لإنشاء خيمة ملائمة لنزوح أسرته، ولأن الخيمة التي كان فيها في بداية نزوحه لم تكن تكفي لعدد أفراد الأسرة، ولا تحمي من أي قصف.

وقال عبيد إنه كان مضطرًّا إلى الحفر في الأرض القاسية من أجل إعدادها بشكل جيد، وبما يضمن عدم تعرضها للغرق في وقت الأمطار.

وأضاف أنه يستعين بوسائل بدائية في عملية الحفر، ويقوم هو وأفراد الأسرة بتوزيع الأدوار بداية من الحفر ونقل الرمل وتجهيز الخيمة.

وتابع عبيد “الخيمة الأولى أخذت مني وقتًا طويلًا، وواجهت صعوبات كبيرة فيها، لكن في المرة الثانية نجحت في تخطى تلك الصعوبات من خلال ابتكار أفكار لترطيب التربة وتسهيل عملية الحفر”، موضحًا أنه في بعض الأحيان كان يواجه صعوبة في قطع جذور الأشجار التي تصادفه وقت الحفر.

وأشار إلى أن هذه الخيمة يمكن أن تتحول إلى قبر لأسرته في حال تعرُّض المنطقة لقصف، لكنه أوضح أنه لا يجد أي خيار آخر يمكن أن يؤوي أسرته التي تعاني ويلات النزوح وخطر الحرب.

وقال عبيد “الوضع صعب للغاية، ونحاول العيش بما هو متاح لنا”.