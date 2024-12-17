الجزيرة مباشر تعثر على وثائق سرية داخل فرع للمخابرات بدمشق (فيديو)

كشفت كاميرا الجزيرة مباشر عن جانب كبير من الوثائق في أحد أفرع المخابرات بدمشق، التي كان يستخدمها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد للتحقيق وتعذيب المعتقلين السياسيين.

وأظهرت المشاهد العديد من الزنازين المعدة لاحتجاز المعتقلين بجانب غرف التحقيق ذات المساحة الضيقة.

لكن اللافت كان وجود عدد كبير من الوثائق تضمنت كشوفات بأسماء المعتقلين وصورهم وبياناتهم الشخصية.

كما تضمنت بعض الوثائق أسماء عدد كبير من الضباط والجنود، مع تحديد الرتبة الخاصة بكل منهم.

وتضمنت إحدى الوثائق المصنفة باعتبارها سرية للغاية، خطابا من أحد السجون إلى الشرطة العسكرية بدمشق، توثق مقتل معتقلين جراء التعذيب الشديد، لكن المتفق عليه حسب الوثيقة، الزعم بأنهم توفوا نتيجة توقف القلب والتنفس، مع توثيق أسماء هؤلاء المعتقلين.

وتضمن الفرع أيضًا كشوفات تحقيق مع معتقلين، وكان من بين التهم “التظاهر دون ترخيص” وفيها هتفوا “الشعب يريد إسقاط النظام”، وقطع الطرق.

وفجر 8 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخلت الفصائل السورية المسلحة العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع وهروب بشار الأسد، وقامت بفتح كل السجون والإفراج عن آلاف المعتقلين.